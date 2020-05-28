اليوم السابع
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إزالة 6 حالات تعد على الأراضى الزراعية بمراكز دكرنس والمنصورة وبلقاس

الخميس، 28 مايو 2020 05:18 م
إزالة 6 حالات تعد على الأراضى الزراعية بمراكز دكرنس والمنصورة وبلقاس جانب من إزالة التعديات
الدقهلية شريف الديب

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أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الخميس، تواصل جهود أجهزة المحافظة فى إزالة التعديات على أراضى الدولة "زراعية - أملاك دولة- بناء مخالف بالحيز العمرانى" بنطاق المحافظة .

وأشار الدكتور مختار إلى أنه استمرت أجهزة الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بالتنسيق والتعاون مع جهات الولاية واللواء فاضل عمار مساعد وزير الداخلية مدير أمن الدقهلية، وكافة مراكز واقسام الشرطة بالمراكز والمدن والاحياء بنطاق المحافظة فى إزالة التعديات التى وقعت خاصة خلال فترة الحظر التى فرضتها الدولة فى إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وأوضح المحافظ أنه تم حتى اليوم إزالة 6 حالات تعد جديدة منهم 5حالات على الأراضى الزراعية بمساحة بلغت 8 قراريط وحالة واحدة بناء مخالف، وأكد محافظ الدقهلية انه لا تهاون مطلقا ولاتفريط ولو فى شبر واحد من اراضى الدولة، مشيرا إلى المتابعه المستمرة من جانبة شخصيا لملف الازلات للتعديات باعتبارها قضية قومية.

وأضاف الدكتور مختار ان اجمالى ما تم ازالته من تعديات بنطاق المحافظة منذ بدء التنفيذ فى مارس الماضى وحتى اليوم قد ارتفع ليصل الى (428 ) حالةازاله، وقال انه تم استعادة ( 17 فدان و15 قيراط و 8 اسهم ) ارض زراعية وما يقرب من ( 16 )الف متر مربع ارض املاك دولة او ارض تم ازاله تعديات عليها بالبناء المخالف داخل الحيز العمرانى ..وأكد المحافظ أن ذلك يأتى تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات الدكتور رئيس الوزراء، وأشار أن جهود المحافظة مستمرة بالتعاون مع مديرية أمن الدقهلية وكافة جهات الولاية من أجل استرداد حقوق الدولة وتنفيذ القانون بكل الحزم والحسم تأكيدا لهيبة الدولة وتطبيقا للقانون، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بشأن ملف زالة التعديات على اراضى الدولة بالمحافظات.

 

 

 


الدقهلية

محافظ الدقهلية

إزالة التعديات على الأراضى الزراعية

مخالفات البناء

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