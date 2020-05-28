إزالة 5 حالات تعد على أملاك الدولة واستكمال إنارة مدافن قرية تلة بالمنيا

المنيا - حسن عبد الغفار

نفذت الوحدة المحلية بقرية تلة التابعة لمركز المنيا، إزالة فورية لـ3 حالات بالقرية على مساحة 80 مترا تعد على أملاك دولة.

وقال المهندس محمد سيد على، رئيس القرية، إنه تم الانتهاء من صيانة وإنارة كشافات مقابر القرية .

وأكد المهندس محمد سيد على، رئيس المركز والمدينة، على ضرورة التصدى لحالات التعدى على الأراضى الزراعية وجميع المخالفات بوجه عام وتكثيف المتابعات بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لمنع تلك التعديات مع استمرار هذه الحملات والاستمرار فى تقديم الخدمات لأهالى القرية.

فيما قامت الوحدة المحلية بقرية نزلة الفلاحين ودمشير برفع تراكمات القمامة بالإضافة إلى إزالة حالتى تعد على أراض زراعية بمساحة 100 متر، والتأكيد على الاهتمام والمتابعة المستمرة لمنظومة النظافة والاهتمام بالمظهر الحضارى والجمالى لكافة قرى المركز ورفع التراكمات والمخلفات من الطرق، ومتابعة إزالة أى تعد على أملاك الدولة والأراضى الزراعية، وتسىير دوريات للمتابعة والرصد المستمر.

وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا بضرورة التعامل الفورى مع مختلف أشكال التعديات على الأراضى الزراعية والمبانى المخالفة والتصدى لها بكل حزم وتطبيق القانون على الجميع دون استثناءات.