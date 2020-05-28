اليوم السابع
Ads
الخميس، 28 مايو 2020 09:11 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

"أوقاف الإسكندرية": منع دخول الموظفين لديوان المديرية دون ارتداء الكمامة

الخميس، 28 مايو 2020 08:01 م
"أوقاف الإسكندرية": منع دخول الموظفين لديوان المديرية دون ارتداء الكمامة الشيخ محمد خشبة وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية
الإسكندرية أسماء على بدر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قررت مديرية الأوقاف بالإسكندرية، منع من لا يرتدى الكمامات من دخول ديوان المديرية، وذلك بناء على توجيهات الشيخ محمد خشبة وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية وذلك على الموظفين بالديوان العام  والإدارات الفرعية التابعة لها اعتباراً من يوم الأحد القادم، وأكدت على الالتزام باتخاذ الإجراءات الاحترازية والشخصية لمواجهة فيروس كورونا .

كما قرر وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية تنفيذ عدم المصافحة والمعانقة، ترك مسافات كافية بين الاشخاص أثناء التعامل داخل ديوان عام المديرية والإدارات التابعة لها لا تقل عن متر.

كما أكد وكيل أوقاف الإسكندرية فى بيان انه لن يسمح لأى فرد من المواطنين بالتواجد بديوان المديرية والإدارات الفرعية بدون إرتداء الكمامة وذلك حفاظاً على سلامة الجميع.

وأعلنت غرفة عمليات أوقاف الإسكندرية المنعقدة بمسجد سيدى ابو العباس المرسى برئاسة  الشيخ محمد خشبة وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية و الدكتور عبد الرحمن نصار وكيل المديرية والشيخ هاشم الفقى مدير الدعوة أنه لا يوجد بلاغات لمخالفات بغرفة العمليات بوجود ساحات للعيد أو مساجد خالفت قرارات وزارة الأوقاف.

وقال بيان الأوقاف اليوم، إن عرفة العمليات  فى انعقاد شبه دائم منذ يوم الجمعة الماضية وحتى اليوم الأحد للاطمئنان على سير العمل وفق تعليمات الوزارة بشأن فيرس كرونا المستجد ، و أكد الشيخ خشبة ان الامور هادئة وان والأوضاع مستقرة وان الرواد على قدر كبير من الوعى .

وأشاد  بالجهد المبذول من كل منتسبى الأوقاف قيادات وأئمة وإداريين وعمال بالثغر السكندرى للمحافظة على المساجد وأوضح أن الجهود التى يبذلونها للتصدى لهذا الوباء بنشر الوعى والحفاظ على المساجد لا تقل أهمية عن الجهود التى تبذلها اى مؤسسة من مؤسسات الدولة التى تواجه هذا الوباء.

وأكد انه تم بث صلاة العيد التى تنقلها إذاعة القرآن الكريم عبر مكبرات الصوت بالمسجد لبث الفرحة والبهجة فى النفوس.


الاسكندريه

اخبار مصر

اخبار المحافظات

اوقاف الاسكندريه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
البنك الأهلى ينعى موظفين توفيا بفيروس كورونا ويعلن تفاصيل التعامل مع الأزمة

البنك الأهلى ينعى موظفين توفيا بفيروس كورونا ويعلن تفاصيل التعامل مع الأزمة

الصحة تسجل أعلى معدل إصابات ووفيات بفيروس كورونا.. اعرف التفاصيل

الصحة تسجل أعلى معدل إصابات ووفيات بفيروس كورونا.. اعرف التفاصيل

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الخميس 28-5-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الخميس 28-5-2020

عادل إمام يسخر من ترجمة "القرع لما استوى قال للخيار يا لوبيا" بمدرسة المشاغبين

عادل إمام يسخر من ترجمة "القرع لما استوى قال للخيار يا لوبيا" بمدرسة المشاغبين

بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ65 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ65 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

استغل سفر زوجته وارتكب جريمة فى المطبخ (فيديو)

استغل سفر زوجته وارتكب جريمة فى المطبخ (فيديو)

تفاصيل حبس ممثل مغربي "إساء إلى الإسلام" في دعوته الشاذة للوضوء بالخمر

تفاصيل حبس ممثل مغربي "إساء إلى الإسلام" في دعوته الشاذة للوضوء بالخمر

صور.. محافظ أسيوط يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 99.76 %

صور.. محافظ أسيوط يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 99.76 %

رئيس الوزراء لنقيب الأطباء: نقدر جهود الأطقم الطبية فى مواجهة كورونا ونتكاتف معا

رئيس الوزراء لنقيب الأطباء: نقدر جهود الأطقم الطبية فى مواجهة كورونا ونتكاتف معا

نتيجة أوائل الشهادة الإعدادية بالجيزة بعد اعتمادها من المحافظ

نتيجة أوائل الشهادة الإعدادية بالجيزة بعد اعتمادها من المحافظ

من السبت ولمدة 15 يوما.. حظر التجول يبدأ من الثامنة مساء لـ 6 صباحا

من السبت ولمدة 15 يوما.. حظر التجول يبدأ من الثامنة مساء لـ 6 صباحا

السيسي: نقف معا في لحظة مهمة لمواجهة وباء كورونا.. والأعداء يحاولون التشكيك

السيسي: نقف معا في لحظة مهمة لمواجهة وباء كورونا.. والأعداء يحاولون التشكيك

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة