"أوقاف الإسكندرية": منع دخول الموظفين لديوان المديرية دون ارتداء الكمامة

الإسكندرية أسماء على بدر

قررت مديرية الأوقاف بالإسكندرية، منع من لا يرتدى الكمامات من دخول ديوان المديرية، وذلك بناء على توجيهات الشيخ محمد خشبة وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية وذلك على الموظفين بالديوان العام والإدارات الفرعية التابعة لها اعتباراً من يوم الأحد القادم، وأكدت على الالتزام باتخاذ الإجراءات الاحترازية والشخصية لمواجهة فيروس كورونا .

كما قرر وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية تنفيذ عدم المصافحة والمعانقة، ترك مسافات كافية بين الاشخاص أثناء التعامل داخل ديوان عام المديرية والإدارات التابعة لها لا تقل عن متر.

كما أكد وكيل أوقاف الإسكندرية فى بيان انه لن يسمح لأى فرد من المواطنين بالتواجد بديوان المديرية والإدارات الفرعية بدون إرتداء الكمامة وذلك حفاظاً على سلامة الجميع.

وأعلنت غرفة عمليات أوقاف الإسكندرية المنعقدة بمسجد سيدى ابو العباس المرسى برئاسة الشيخ محمد خشبة وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية و الدكتور عبد الرحمن نصار وكيل المديرية والشيخ هاشم الفقى مدير الدعوة أنه لا يوجد بلاغات لمخالفات بغرفة العمليات بوجود ساحات للعيد أو مساجد خالفت قرارات وزارة الأوقاف.

وقال بيان الأوقاف اليوم، إن عرفة العمليات فى انعقاد شبه دائم منذ يوم الجمعة الماضية وحتى اليوم الأحد للاطمئنان على سير العمل وفق تعليمات الوزارة بشأن فيرس كرونا المستجد ، و أكد الشيخ خشبة ان الامور هادئة وان والأوضاع مستقرة وان الرواد على قدر كبير من الوعى .

وأشاد بالجهد المبذول من كل منتسبى الأوقاف قيادات وأئمة وإداريين وعمال بالثغر السكندرى للمحافظة على المساجد وأوضح أن الجهود التى يبذلونها للتصدى لهذا الوباء بنشر الوعى والحفاظ على المساجد لا تقل أهمية عن الجهود التى تبذلها اى مؤسسة من مؤسسات الدولة التى تواجه هذا الوباء.

وأكد انه تم بث صلاة العيد التى تنقلها إذاعة القرآن الكريم عبر مكبرات الصوت بالمسجد لبث الفرحة والبهجة فى النفوس.