أنطونيو جوتيريش يصف جائحة كورونا بالأزمة البشرية غير المسبوقة

ريهام عبد الله

وصف أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، جائحة فيروس كورونا، بالأزمة البشرية غير المسبوقة، مشيرا إلى أهمية التضامن والوحدة لتخطى الأزمة.

وقال جوتيريش فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر: "على الرغم من جميع التطورات التكنولوجية والعلمية في العقود الأخيرة، نحن في أزمة بشرية غير مسبوقة، بسبب فيروس مجهري، نحن بحاجة إلى الاستجابة بالوحدة والتضامن".



انطونيو جوتيريش

وفى سياق آخر قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إن الإعفاء من الدين "يجب أن يُقدم إلى جميع الدول النامية ومتوسطة الدخل التي تطلب إرجاء سداد مدفوعات ديون مع فقدها القدرة على الوصول إلى الأسواق المالية" في ظل جائحة فيروس كورونا.

وأبلغ جوتيريش اجتماعا للأمم المتحدة بشأن كيفية التعامل مع التبعات الاقتصادية للجائحة قائلا "العديد من الدول النامية ومتوسطة الدخل عرضة للخطر وبالفعل تواجه صعوبة في خدمة الدين، أو سرعان ما ستصبح كذلك، بسبب الركود العالمي. تخفيف الديون الهائلة لا يمكن أن يقتصر على الدول الأقل نموا".

ومن جهة أخرى ألقى أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة كلمة بمناسبة اليوم العالمي لحفظ السلام المقرر غدا 29 مايو وقال جوتيريش " نحتفي بما يزيد على مليون رجل وامرأة عملوا كحفظة للسلام تابعين للأمم المتحدة وبأكثر من 3900 رجل وامرأة بذلوا أرواحهم في سبيل الواجب.

وأعرب جوتيريش عن امتنانه لـ 95 ألف شخص من الأفراد المدنيين وأفراد الشرطة والأفراد العسكريين المنتشرين حالياً في جميع أنحاء العالم قائلا "هم جميعا يواجهون تحدياً من أكبر التحديات على الإطلاق، ألا وهو الوفاء بما أوكل إليهم من ولايات متعلقة بالسلام والأمن والقيام في الوقت نفسه بمساعدة البلدان على التصدي لجائحة كوفيد-19".