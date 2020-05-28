اليوم السابع
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أمين عام الأمم المتحدة فى اليوم العالمى لحفظ السلام: معا لحفظ الأمن

الخميس، 28 مايو 2020 10:44 ص
أمين عام الأمم المتحدة فى اليوم العالمى لحفظ السلام: معا لحفظ الأمن أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة
هند المغربي

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ألقى أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة كلمة بمناسبة اليوم العالمي لحفظ السلام المقرر غدا 29 مايو وقال جوتيريش " نحتفي بما يزيد على مليون رجل وامرأة عملوا كحفظة للسلام تابعين للأمم المتحدة وبأكثر من 3900 رجل وامرأة بذلوا أرواحهم في سبيل الواجب.

وأعرب جوتيريش عن امتنانه لـ 95 ألف شخص من الأفراد المدنيين وأفراد الشرطة والأفراد العسكريين المنتشرين حالياً في جميع أنحاء العالم قائلا "هم جميعا يواجهون تحدياً من أكبر التحديات على الإطلاق، ألا وهو الوفاء بما أوكل إليهم من ولايات متعلقة بالسلام والأمن والقيام في الوقت نفسه بمساعدة البلدان على التصدي لجائحة كوفيد-19"

وأضاف جوتيريش " موضوع احتفالنا باليوم الدولي هذا العام - المرأة في حفظ السلام - يسلّط الضوء على دور النساء المحوري في عملياتنا، فالنساء يسهُل عليهن في الغالب التواصل مع المجتمعات المحلية التي نخدمها، مما يمكّننا من تحسين حماية المدنيين وتعزيز حقوق الإنسان والارتقاء بالأداء عموما"

وأشار جوتيريش إلى أن هذا الأمر يتسم بأهميةٍ خاصة اليوم، فحافظات السلام يحتلِلْن مكانهن في طليعة الصفوف فيما يتعلق بتوفير الدعم لمواجهة كوفيد-19 في سياقات هشة بالفعل - من خلال استخدام الإذاعة المحلية لنشر رسائل الصحة العامة، وإيصال اللوازم التي تحتاجها المجتمعات المحلية من أجل الوقاية، ودعم جهود بناة السلام المحليين" مضيفا" ومع ذلك، لا تزال نسبة تمثيل النساء بين الأفراد النظاميين من الوحدات العسكرية وقوات الشرطة وموظفي العدالة والسجون لا تتعدى 6 %في البعثات الميدانية.

وأوضح جوتيريش " إننا، إذ نحتفل بالذكرى السنوية العشرين لصدور قرار مجلس الأمن 1325 بشأن المرأة والسلام والأمن، يجب أن نفعل المزيد لتحقيق التمثيل المتساوي للمرأة في جميع مجالات السلام والأمن" مضيفا " فلنواصل معاً خوض معركة السلام، وجهود دحر الجائحة، والبناء من أجل مستقبل أفضل"

 


الامم المتحدة

انطوينو جوتيريش

حفظ السلام

جائحة كورونا

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