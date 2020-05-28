أمين الأمم المتحدة يطالب بمعالجة أثار قوانين تطوير الأسلحة الفتاكة عالميا

كتب ــ محمد شعلان

طالب أنطونيو جوتيريس، الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، بضرورة معالجة الآثار القانونية الناتجة عن تطوير أنظمة الأسلحة المستقلة، وكتب عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، اليوم الخميس، قائلا: " نحن بحاجة إلى معالجة الأثار القانونية والمعنوية والأخلاقية التي يفرضها تطوير أنظمة الأسلحة الفتاكة المستقلة. يجب أن يحظر القانون الدولي الآلات التي تتمتع بالسلطة والقدرة التقديرية على الانتحار دون تدخل بشري".



الامين العام لمنظمة الأمم المتحدة على تويتر

وقبل ذلك، دعا أنطونيو جوتيريس، الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، إلى وقف اطلاق النار الفورى على مستوى العالم، وتوحيد الجهود لمواجهة فيروس كورونا المستجد، الذى يجتاح دول العالم، وغر فى رسالة له عبر حسابه الرسمى بموقع "تويتر": "فيروس كورونا لا يهتم بالجنسية أو العرق أو الفصيل أو العقيدة، يهاجم الجميع بلا هوادة.. وفي الوقت نفسه، يحتدم الصراع المسلح حول العالم ويدفع الأكثر ضعفاً الثمن الباهظ، لهذا السبب أنا أدعو إلى وقف إطلاق نار عالميا بشكل فورى".

وكان قد وجه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس رسالة حول الوضع الحالى بعد انتشار فيروس كورونا المستجد فى العديد من البلدان، وأكد فى رسالته إن حالة الاضطراب الناجمة عن فيروس كورونا تشيع في كل مكان حولنا، وهذا أمر طبيعي تماماً، فنحن نواجه تهديدا صحيا لا مثيل له في حياتنا.

وأضاف قائلا، وفي الوقت نفسه، فإن الفيروس ينتشر والخطر يتزايد وباتت نظمنا الصحية واقتصاداتنا وحياتنا اليومية في موضع اختبار شديد القسوة، وأكثر الفئات ضعفا هي الأشد تضررا - ولا سيما كبار السن وأولئك الذين يعانون من متاعب صحية موجودة من قبل وأولئك الذين لا يحصلون على رعاية صحية يعوَّل عليها وأولئك الذين يعيشون في فقر أو يعيشون مهمشين.

وتابع: " وسوف تؤثر التداعيات الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن الاقتران بين جائحة الفيروس وتباطؤ الاقتصادات على معظمنا لبضعة أشهر".