أمن سوهاج يهاجم العناصر الخطرة ويضبط 7 أسلحة وينفذ 1535حكما قضائيا

سوهاج - محمود مقبول

وجهت مديرية أمن سوهاج بإشراف اللواء دكتور حسن محمود مساعد الوزير مدير الأمن حملة لضبط العناصر الخطرة وتجار الأسلحة النارية والحائزين لها وتجار المواد المخدرة وذلك فـى إطار سياسة الوزارة الهادفة بضرورة التواجد الأمنى وبث الطمأنينة بين المواطنين لاستعادة ثقتهم فى جهاز الشرطة وتأكيدًا على قدرة الأجهزة الأمنية على فرض هيبة الدولة وسيادة القانون

اشترك فيها ضباط إدارات البحث الجنائى والمرور والتموين ووحدات مباحث المراكز والأقسام مدعومة بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن وقد أسفرت جهود الحملة اليوم فى مجال ضبط الأسلحة النارية والذخائر الغير مرخصة بندقية آلية بالخزينة حيازة المتهم كمال ج ع ع 38 سنة عامل ومقيم مركز طما وبندقية آلية بالخزينة حيازة المتهم إسلام ح إ أ 16 سنة طالب ومقيم مركز ساقلته.

كما تم ضبط - على إ ع م 26 سنة مزارع وبحوزته بندقية أليه عيار 7.62 × 39 بخزينتها وبخيت ع ا ع ن 23 سنة عامل وبحوزته بندقية أليه عيار 7.62 × 39 بخزينتها وعبد الناصر ع س 20 سنة عامل وبحوزته بندقية أليه عيار 7.62 × 39 بخزينتها وبندقية خرطوش عيار 12G 13 حيازة المتهم محمود ح م أ 44 سنة عامل ويقيم دائرة مركز طما وفرد خرطوش محلى الصنع حيازة المتهم محمد أ ض 50 سنة عامل ويقيم دائرة مركز المنشاة.

فى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ "1535" حكما قضائيا وفى مجال ضبط مخالفات المرورية تم ضبط 447 مخالفة مرورية

خامسًا : فـى مجال التموين تم ضبط عدد 103 قضية تموينية منها ضبط " 15 " قضية إنتاج خبز بلدى غير مطابق للمواصفات و" 11 " قضية إنتاج خبز بلدى ناقص الوزن و" 7 " قضايا غلق المخبز أثناء مواعيد العمل الرسمية و" 5 " قضايا عدم الاحتفاظ بالميزان الحساس بالمخبز و" 3 " قضايا توقف عن إنتاج الخبز أثناء مواعيد العمل الرسمية و" 7 " قضايا عدم الإعلان عن الأسعار " 6 " قضايا عدم حمل شهادة صحية و" 3 " قضايا إدارة منشأة بدون ترخيص و" 4 " قضايا عدم الإعلان عن مواعيد تشغيل المخبز وقضية تجميع كمية من الدقيق البلدى المدعم قضيتى عدم صرف بون خبز وجـارى الاستمرار فـى القيـام بحملات مماثلة.