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أمريكا .. نواب يعدون تشريعا يجرد تويتر من الحماية الفيدرالية

الخميس، 28 مايو 2020 06:04 ص
أمريكا .. نواب يعدون تشريعا يجرد تويتر من الحماية الفيدرالية ترامب والكونجرس
وكالات

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أفادت قناة العربية فى نبأ عاجل ، أن مجموعة من النواب الأمريكيون يعملون على إعداد تشريع يجرد تويتر من الحماية الفيدرالية.

كان الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، واصل مهاجمته لموقع تويتر، مشيرا إلى أن الموقع أظهر أن ما قاله عن الموقع صحيح، مشيرا إلى أنه سيتخذ اجراء تجاه ذلك.

وقال ترامب فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر، :"أظهر تويتر الآن أن كل ما قلناه عنهم (وزمائلهم ورفاقهم الآخرين) صحيح، سنتخذ اجراء كبير".

وفى سياق متصل هدد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، بإغلاق مواقع التواصل على خلفية خلافه مع تويتر، حيث هاجم ترامب، موقع تويتر واتهمه بالتدخل فى الانتخابات الأمريكية، بعد اعتبار إحدى تغريداته مضللة وغير صحيحة، التى حذر بأن ادعاءاته بشأن الاقتراع بالبريد خاطئة.


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فيدرالية

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