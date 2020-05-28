اليوم السابع
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الخميس، 28 مايو 2020 09:52 م
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ألمانيا تؤكد استعدادها لتقديم الدعم الممكن للعراق لمواجهة كورونا

الخميس، 28 مايو 2020 09:00 م
ألمانيا تؤكد استعدادها لتقديم الدعم الممكن للعراق لمواجهة كورونا أنجيلا ميركل المستشارة الألمانية
بغداد أ ش أ

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أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، استعدادها لتقديم الدعم الممكن لتطوير التعاون الاقتصادى والمالى مع العراق، فضلا عن المساعدة فى إسناد العراق لمواجهة آثار وباء كورونا، واستمرار ألمانيا فى تدريب القوات العراقية ضمن إطار التحالف الدولي.

جاء ذلك حلال اتصال هاتفى لميركل مع رئيس مجلس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، حيث وصفت البرنامج الحكومى للكاظمى بـ"المتميز"، ووجهت له دعوة لزيارة ألمانيا فى أقرب فرصة ممكنة.

وبحسب بيان لمكتب الكاظمى أورته الوكالة الوطنية العراقية "نينا"، فقد هنأت المستشارة الألمانية، خلال الاتصال، الكاظمى بمناسبة تسلمه مهام منصب رئيس مجلس الوزراء، مبينة أنها تقدّر الصعوبات والتحديات التى تواجه فريق العمل الجديد.

من جهته، أكد رئيس مجلس الوزراء العراقى حرص بلاده على إدامة أفضل العلاقات الإقليمية والدولية، ومن ضمنها ألمانيا، مشيرا إلى أن الحكومة حريصة على تعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبى وألمانيا، وتفعيل اللجنة الوزارية المشتركة بين البلدين.

 


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