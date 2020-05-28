اليوم السابع
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أعضاء فى البرلمان البريطانى يطالبون الحكومة بإلغاء الحجر الصحى خلال الصيف

الخميس، 28 مايو 2020 12:47 م
أعضاء فى البرلمان البريطانى يطالبون الحكومة بإلغاء الحجر الصحى خلال الصيف البرلمان البريطانى
أ ش أ

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دعا أعضاء فى البرلمان البريطانى عن حزب المحافظين وعدد من شركات السياحة الحكومة إلى إلغاء خطة الحجر الصحى التى تتطلب العزل لمدة 14 يومًا خلال فترة العطلات الصيفية.
وأشارت صحيفة (ذا صن) البريطانية إلى أنه اعتبارًا من 8 يونيو المقبل، سيتعين على أي شخص يصل بريطانيا أن يدفع غرامة قدرها ألف جنيه استرليني في حالة عدم خضوعه لعزل ذاتي لمدة أسبوعين، ويخضع البريطانيون العائدون لبلادهم لقضاء العطلة للأمر ذاته.
من جهته، قال هنري سميث، عضو البرلمان البريطاني ورئيس شركة "فيوتشر أفياشن" للطيران، إن الحكومة يجب أن تتخلى عن الحجر الصحي في أقرب وقت ممكن، كما حذرت الشركة من تعرض ملايين الوظائف في قطاع السفر للخطر إذا لم تغير الحكومة مسارها فيما يخص الحجر الصحي.
وأضاف سميث، حسبما نقلت الصحيفة، أنه إذا كانت بريطانيا ستخضع لسياسة حجر صحي شاملة، فكان يجب تطبيقها قبل شهرين أو ثلاثة أشهر وليس بدءها الآن.
وفي الوقت ذاته، أرسل عدد من شركات السياحة الكبرى خطابًا لوزيرة الداخلية البريطانية، بريتي باتيل، لحثها على إلغاء الحجر الصحي الذي وصفوه بغير العملي والمدمر.
وأوضح الخطاب الذي وقع عليه 78 شخصًا أن الحجر الصحي هو آخر شيء يحتاجه قطاع السفر وذلك تزامنًا مع استعداد بريطانيا لتخفيف قيود الإغلاق وإعادة عجلة الاقتصاد، وحذرت الشركات من أن الحجر الصحي سيتسبب في المزيد من الأضرار الجسيمة التي ستضرب قطاع السفر المتضرر بالفعل.


بريطانيا

البرلمان البريطانى

الحجر الصحى

كورونا

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