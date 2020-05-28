اليوم السابع
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الخميس، 28 مايو 2020 06:41 م
خالد صلاح
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أسهم أوروبا تواصل مكاسبها بفضل دعم التحفيز

الخميس، 28 مايو 2020 11:30 ص
أسهم أوروبا تواصل مكاسبها بفضل دعم التحفيز أسهم أوروبا
رويترز

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ارتفعت الأسهم الأوروبية للجلسة الرابعة على التوالي اليوم الخميس، إذ تفوق التفاؤل بشأن عودة الشركات للعمل وخطة تحفيز هائلة للاتحاد الأوروبي على المخاوف بشأن تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة والصين. وربح المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.6 %، فيما قادت قطاعات السفر والترفيه والاتصالات وصناعة السيارات المكاسب.
 
وصعد المؤشر القياسي أكثر من 30% من مستويات متدنية بلغها في مارس آذار إذ يعلق مستثمرون الآمال على تعاف تدريجي مع ضخ صانعي السياسات تريليونات الدولارات في الاقتصاد العالمي وتسابق شركات صناعة الأدوية لتطوير لقاح لفيروس كورونا.
 
وقفزت أسهم شركتي صناعة الطيران الفرنسيتين إيرباص وسافران 0.5 % و2.2 % على الترتيب بعد أن قالت بوينج إنها استأنفت إنتاج طائرتها 737 ماكس للركاب في مصنعها بواشنطن.
 
ونزل سهم ساس للطيران الإسكندنافية 9.1% بعد أن أعلنت عن خسارة كبيرة في الربع الثاني وقالت إنها تجري محادثات مكثفة مع مساهمين للحصول على المزيد من الأموال لمساعدتها في التغلب على انهيار في السفر الجوي العالمي.

الأسهم الأوروبية

أسهم أوروبا

فيروس كورونا

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