اليوم السابع
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أسعار الذهب فى مصر تعاود الارتفاع وعيار 21 يسجل 760 جنيها للجرام

الخميس، 28 مايو 2020 12:55 م
أسعار الذهب فى مصر تعاود الارتفاع وعيار 21 يسجل 760 جنيها للجرام محل ذهب - أرشيفية
كتب إسلام سعيد

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شهدت أسعار الذهب اليوم الخميس ارتفاع ملحوظ لجميع الأعيرة بقيمة 10 جنيهات، نتيجة صعود سعر الذهب عالميا بأكثر من 25 دولار جراء ارتفاع الطلب على المعدن النفيس، فيما يستمر اغلاق سوق الصاغة بمصر وتوقف حركة المبيعات حتي السبت 31 مايو.
 
وكان سعر الذهب تراجع على مدار أمس الأربعاء بقيمة بلغت 7 جنيهات، لكن المعدن الأصفر عاود الصعود مجددا محاليا، بسبب ارتفاع سعر أوقية الذهب مسجلة 1721 دولار، في حين سجل الذهب اليوم عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 760 جنيها للجرام حتي الآن.
 
وقال مصطفى نصار الخبير بأسواق المعادن الثمينة، إن أسعار الذهب تسجل 760 جنيها كسعر الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر و18 سجل 651.50 جنيه للجرام وعيار 21 يسجل 760 جنيها للجرام وعيار 24 يسجل 868.5 جنيه للجرام والجنيه الذهب 6080 جنيها، أوقية الذهب 1721 دولار .
 
وتعافت أسعار الذهب اليوم الخميس بعد أن لامست أدنى مستوى في أسبوعين في الجلسة السابقة، إذ تصاعد شقاق بين واشنطن وبكين بشأن هونج كونج، فيما تلقت الأسعار الدعم أيضا من ضخ بنوك مركزية وحكومات لأموال لتخفيف تبعات جائحة كورونا.ط، بحسب وكالة رويترز
 
وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.6 % إلى 1718.67 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0748 بتوقيت جرينتش بعد أن انخفض إلى 1693.22 دولار للأوقية أمس الأربعاء قبل أن يقلص خسائره. وارتفع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.4 % إلى 1717.70 دولار للأوقية.
 
ومن شأن العلاقات الآخذة في التدهور بين أكبر اقتصادين في العالم أن تعرقل الأنشطة الاقتصادية العالمية التي تتعرض لضغوط هائلة بالفعل بسبب أزمة كورونا.
 
وقال مايكل مكارثي كبير استراتيجيي السوق في سي.إم.سي ماركتس "لدى الولايات المتحدة والصين خلافات على عدة أصعدة، هناك التجارة وهناك التحقيق في فيروس كورونا والآن هناك الخلاف بشأن هونج كونج".
 
وقال جون شارما الخبير الاقتصادي لدى بنك أستراليا الوطني "من المرجح أن الولايات المتحدة سترد على قوانين الأمن الجديدة في هونج كونج، و ضعف الاقتصادات واستمرار انخفاض أسعار الفائدة يدعمان أيضا أسعار الذهب".
 
ووافقت اليابان على حزمة تحفيز جديدة قيمتها 1.1 تريليون دولار بينما كشف الاتحاد الأوروبي عن حزمة بقيمة 750 مليار يورو، وعادة دعم إجراءات التحفيز الكبرى الذهب الذي يعتبر تحوطا في مواجهة التضخم وانخفاض العملة.
 
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم 1.8 % إلى 1970.79 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 2.1 % إلى 836.46 دولار للأوقية واستقرت الفضة عند 17.29 دولار.

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