أردوغان يعين متهمًا بالسرقة مشرفًا على المعاشات.. وحزب تركى: عار عليكم

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انتقد نائب حزب الشعب الجمهوري، أوزجور أوزال، تعيين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، توركر جورسوي رئيسًا لوكالة التأمين والمراقبة على تنظيم المعاشات التقاعدية الخاصة، حيث أنشئت الوكالة للقيام بمهام تتعلق بالإشراف على قطاعي التأمين والمعاشات التقاعدية الخاصة.

وذكرت جريدة "كرت" التركية، أن توركر جورسوي كان يعمل سابقًا كمدير عام "لمعاشات آسيا التقاعدية" بجماعة جولن، وقد قدم مزايا التقاعد الفردي لبعض الأشخاص الذين تجمعه بهم مصلحة.

وشارك نائب حزب الشعب الجمهوري أوزجور أوزال صورة تعيين توركر جورسوي في الجريدة الرسمية قائلًا: "عار عليكم"، وأفاد أنه ليس هناك أي مبرر أو تفسير لتعيين المدير العام للمعاشات التقاعدية في آسيا التابع لبنك آسيا توركر جورسوي رئيسًا لوكالة التأمين والمراقبة على تنظيم المعاشات التقاعدية الخاصة بتركيا، مشيرًا إلى أنه سرق ودائع الشعب وقتها وتم زجه في السجن.