بنى سويف هانى فتحى

أعلنت وزارة الصحة تخصيص 7 مستشفيات بمحافظة بنى سويف ضمن 320 مستشفى تم تخصيصها للكشف عن مصابى كورونا على مستوى الجمهورية.

وتشمل مستشفيات العزل التى تم تخصيصها فى محافظة بنى سويف هى مستشفيات ناصر العام والواسطى المركزى وسمسطا المركزى ومستشفى التأمين الصحى ببنى سويف ومستشفى حميات بنى سويف ومستشفى صدر بنى سويف

كشفت وزارة الصحة والسكان المصرية، عن أماكن وأسماء 320 مستشفى على مستوى محافظات الجمهورية، خصصتها لاستقبال جميع الحالات المشتبه إصابتها بفيروس كورونا الجديد "كوفيد 19" مشيرة إلى أنه سوف يتم الانتهاء من ذلك أول يونيو المقبل، ضمن تحديث تطبيق "صحة مصر" الذى يضم الخريطة التفاعبسة لأسماء وعناوين المستشفيات التى خصصتها الوزارة.

ووفقا لحساب الوزارة عبر منصات السوشيال ميديا، فكشفت من خلال انفوجراف أسماء المستشفيات المخصصة فى كل محافظة، وبحسب مصادر مسئولة داخل الوزارة، فأكدت أن التحديث سيمكن المواطن من الدخول على التطبيق وتحديد أقرب مستشفى له وفقا لمكانه وموقعة الجغرافى.

وسبق وأعلنت وزارة الصحة والسكان، عن انطلاق تطبيق صحة مصر شهر إبريل الماضي بهدف توعية وإرشاد المواطنين حول كيفية الوقاية من فيروس كورونا المستجد، وكيفية التعامل عند الاشتباه فى الإصابة بالمرض.

7 مستشفيات للكشف عن مصابى كورونا فى محافظة بنى سويف