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3 حالات تختص فيها محكمة الجنايات بالفصل فى الجنح.. تعرف عليها

الأربعاء، 27 مايو 2020 05:30 ص
3 حالات تختص فيها محكمة الجنايات بالفصل فى الجنح.. تعرف عليها متهم - ارشيفية
كتب أحمد حسنى

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يتساءل بعض المواطنين، عن حالات اختصاص محكمة الجنايات للفصل فى الجنح، و"اليوم السابع" يوضح فى النقاط التالية الحالات التى تفصل فيها "محكمة الجنايات" فى الجنح، طبقاً للقانون.

"حالات وجوبية".. تتمثل فيما يأتى.

1 - إذا  لم تكتشف محكمة الجنايات أن الواقعة المحالة إليها كما هى مبينة فى أمر الاحالة جنحة إلا بعد التحقيق فيها .

2 - إذا أحيلت إلى محكمة الجنايات جنحة مرتبطة بجناية ورأت محكمة الجنايات أنه لا وجه لهذا الارتباط لكن بعد التحقيق ف الواقعة .

3 - إذا أحيلت إلى محكمة الجنايات جنحة مرتبطة بجناية ارتباطا لا يقبل الفصل، انعقد لها الاختصاص بالفصل فى الجنحة .

"حالة جوازية"

إذا رأت محكمة الجنايات أن الواقعة كما هى مبينة ف أمر الإحالة وقبل التحقيق فيها أنها جنحة ففى تلك الحالة يكون لمحكمة الجنايات الحرية فى أن تتولى بنفسها الحكم فى الجنحة، أو أن تقضى بعدم اختصاصها وإحالتها إلى محكمة الجنح .

 

 


محكمة الجنايات

محكمة الجنح

حالات الفصل فى الجنح

القانون المصرى

اليوم السابع بلس

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