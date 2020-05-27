200 مشاركا بإفتتاح المؤتمر الافتراضى الأول حول "أزمة كورونا" بجامعة طنطا

الغربية - مصطفى عادل

أكد الدكتور كمال عكاشة ، نائب رئيس جامعة طنطا للدراسات العليا والبحوث أن فعاليات الجلسات العلمية للمؤتمر "الدولى الافتراضى الأول الذى تنظمه الجامعة " على مدى يومى 27 و28 مايو الحالى حول "البحث العلمى ومستقبل المنظومة الصحية والعالم بعد جائحة كورونا " – ستبدأ فى الساعة الخامسة مساء ، وتتم إذاعتها عن طريق البث الحى المباشر على " الصفحة الرسمية لجامعة طنطا " بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، بحضور 17 متحدثًا و200 مشاركًا من مختلف الدول العربية والأجنبية .

وأضاف الدكتور كمال عكاشة، أن جلسات المؤتمر فى اليوم الأول تستمر على مدى 4 ساعات متتالية، وتتناول الأبحاث الخاصة بـ " كوفيد 19 " وتأثيره على قطاعات الصحة والطب والأدوية والعقاقير والبحث العلمي ، ويشارك فى الجلسة العلمية الأولى منها الدكتور محمد عوض تاج الدين ، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية .

وفى السياق ذاته ، أكدت الدكتورة إيمان حسبي، أستاذ الباثولوجى بطب طنطا، منسق المؤتمر ، أن الجلسة الافتتاحية للمؤتمر تبدأ بكلمة الافتتاح والترحيب بالعلماء والباحثين المشاركين للدكتور مجدى سبع، رئيس الجامعة، رئيس المؤتمر، تتلوها كلمات: الدكتور كمال عكاشة، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، نائب رئيس المؤتمر، والدكتور عماد عتمان نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور الرفاعى مبارك نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب.

وأضافت أنه سيتم تسليم شهادات تقدير للمتحدثين فى المؤتمر عقب انتهاء كلماتهم، تقديرًا لإسهامهم ببحوث علمية مهمة فى المؤتمر الافتراضى الأول لجامعة طنطا حول أزمة كورونا، مشيرة إلى أن جميع الحضور يمكنهم تسلم شهادات المشاركة بالمؤتمر أونلاين، وذلك بإدخال بياناتهم على موقع المؤتمر فى صفحة خاصة بهذا الأمر، أو من خلال البريد الإلكترونى الخاص بكل منهم.

وفى سياق متصل، أكد الدكتور محمد النمر، مسئول الدعم الفنى للمؤتمر، أنه سيتم تسجيل جلسات المؤتمر لبثها على موقع المؤتمر، ومن خلال صفحته على الفيس بوك، عقب انتهاء فعالياته لإتاحة الاستفادة لأكبر عدد من العلماء والباحثين والمختصين الذين لم يتمكنوا من المشاركة فى البث الحى أثناء انعقاد المؤتمر، نظرًا للإقبال الشديد، والتزام منظومة الدعم الفنى بالتواصل مع جميع المشاركين، فى أثناء تنفيذ الترتيبات والمراسلات التقنية اللازمة للمؤتمر.