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14 مستشفى بالمنيا للكشف عن مصابى فيروس كورونا

الأربعاء، 27 مايو 2020 09:47 م
14 مستشفى بالمنيا للكشف عن مصابى فيروس كورونا مستشفى المنيا للكشف عن مصابى فيروس كورونا
المنيا- حسن عبد الغفار

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كشفت وزارة الصحة والسكان المصرية، عن أماكن وأسماء 320 مستشفى على مستوى محافظات الجمهورية، خصصتها لاستقبال جميع الحالات المشتبه إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" مشيرة إلى أنه سوف يتم الانتهاء من ذلك أول يونيو المقبل، ضمن تحديث تطبيق "صحة مصر" الذى يضم الخريطة التفاعبسة لأسماء وعناوين المستشفيات التى خصصتها الوزارة.

من بينها 14 مستشفى تم تخصيصها لمحافظة المنيا وهى، مستشفى مطاى المركزى،  وبنى مزار المركزى،  والعدوى، ومغاغة والفكرية المركزى، ومستشفى الصدر بالمنيا، وملوى، وبنى مزار بالإضافة إلى مستشفى الحميات  بالمنيا، ومغاغة، والعدوى، وديرمواس إلى جانب مستشفى المبرة، ومستشفى جراحات اليوم الواحد بمركز سمالوط .

هذا إلى جانب مستشفى ملوى التى تم تخصيصها كمستشفى للعزل منذ افتتاحها بشكل استثنائى

يذكر أن جميع المعلومات والبيانات في التطبيق معتمدة من وزارة الصحة والسكان ومنظمة الصحة العالمية كما يتم تحديثها باستمرار وفقًا لآخر البيانات والمعلومات المتاحة، وأن التطبيق يتيح أيضا إمكانية التواصل مع فريق طبي معتمد لمتابعة الأعراض لأى شخص فى حالة وجود اشتباه فى الإصابة بالمرض وكيفية التصرف طبقا للحالة الصحية.

 

 

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