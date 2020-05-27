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ولى عهد دبى يعلن عن فئة جديد فى جوائز حمدان بن محمد للابتكار فى إدارة المشاريع

الأربعاء، 27 مايو 2020 01:24 م
ولى عهد دبى يعلن عن فئة جديد فى جوائز حمدان بن محمد للابتكار فى إدارة المشاريع حمدان بن محمد بن راشد
كتب خالد إبراهيم

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أطلق الشيخ حمدان بن محمد بن راشد، ولى عهد دبى، فئة جديدة فى جوائز حمدان بن محمد للابتكار في إدارة المشاريع، وذلك بعد أزمة "كورونا"، حيث قال حمدان بن محمد بن راشد، عبر حسابه على "تويتر"، "تعلمنا في مدرسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد أن الأزمات لا يمكن تخطيها إلا بالفكر المُبدِع.. والتزاماً بهذا النهج.. أطلقنا اليوم فئة جديدة استثنائية ضمن "جائزة حمدان بن محمد للابتكار في إدارة المشاريع" لتكريم "أفضل الممارسات المبتكرة في مواجهة جائحة كوفيد-19"

وكان بن محمد بن راشد، قد التقى عدد من فرق الشرطة والأمن والدفاع المدني والأسعاف، حيث قدم لهم التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك، وغرد الشيخ حمدان بن محمد على توتير قائلا: "التقيت اليوم جانباً من فرق الشرطة والأمن والدفاع المدني والإسعاف المتواجدين على رأس عملهم في أول أيام عيد الفطر وهنأتهم بالمناسبة متمنيا لهم كل التوفيق في مهام.. نماذج مشرفة للانتماء والولاء والالتزام بالواجب في كافة الأوقات".

جانب من الفيديو
جانب من الفيديو

 

وخلال تفقده سير العمل في أول أيام عيد الفطر المبارك في مقار عدد من المرافق الأمنية والخدمية في دبي، أكد أن "المكانة المتميزة التي تتمتع بها دبي اليوم بين أكثر مدن العالم أمناً وأماناً ليست وليدة الصدفة ولكنها ثمرة جهود مخلصة تواصل الليل بالنهار  وتقدم أسمى صور الانتماء للوطن والتفاني في خدمته، ببذل الغالي والنفيس من أجل الحفاظ على أمن وسلامة المجتمع بكافة مكوناته، وبتعاون جميع المواطنين والمقيمين لترسيخ أسس النموذج المثالي للمجتمعات العصرية الواعية والمتحضرة، بما لهذا التعاون من قيمة كبيرة لاسيما في الوقت الراهن أكثر من أي وقت مضى لضمان قدرتنا جميعا ًعلى تخطي كافة التحديات وتجاوز أي صعوبات".


ولى عهد دبى

حمدان بن محمد بن راشد

إدارة المشاريع

كورونا

الابداع

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