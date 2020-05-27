ولى عهد دبى: عودة كاملة للعمل فى المقار الحكومية اعتبارا من 14 يونيو

كتب محمد عبد العظيم

أعلن الشيخ حمدان بن محمد بن راشد، ولى عهد دبى، عن عودة كاملة للعمل فى المقار الحكومية اعتباراً من 14 يونيو المقبل، مشيرا إلى أنه من المقرر عودة موظفى المقار الحكومية بـنسبة 50% يوم الأحد المقبل، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية.

فيما أطلق الشيخ حمدان بن محمد بن راشد، ولى عهد دبى، فئة جديدة فى جوائز حمدان بن محمد للابتكار في إدارة المشاريع، وذلك بعد أزمة "كورونا"، حيث قال حمدان بن محمد بن راشد، عبر حسابه على "تويتر"، "تعلمنا فى مدرسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد أن الأزمات لا يمكن تخطيها إلا بالفكر المُبدِع.. والتزاماً بهذا النهج.. أطلقنا اليوم فئة جديدة استثنائية ضمن "جائزة حمدان بن محمد للابتكار فى إدارة المشاريع" لتكريم "أفضل الممارسات المبتكرة في مواجهة جائحة كوفيد-19".

وكان بن محمد بن راشد، قد التقى عددا من فرق الشرطة والأمن والدفاع المدنى والإسعاف، حيث قدم لهم التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك، وغرد الشيخ حمدان بن محمد على توتير قائلا: "التقيت اليوم جانباً من فرق الشرطة والأمن والدفاع المدني والإسعاف المتواجدين على رأس عملهم في أول أيام عيد الفطر وهنأتهم بالمناسبة متمنيا لهم كل التوفيق في مهام.. نماذج مشرفة للانتماء والولاء والالتزام بالواجب فى كل الأوقات".