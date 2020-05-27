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وكيل صحة كفر الشيخ : تخصيص 12 مستشفى ومدينة جامعية لحالات كورونا المستقرة

الأربعاء، 27 مايو 2020 09:59 م
وكيل صحة كفر الشيخ : تخصيص 12 مستشفى ومدينة جامعية لحالات كورونا المستقرة الدكتورة سوسن سلام وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان

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أعلنت وزارة الصحة السكان، عن أسماء 320 مستشفي التي خصصتها لاستقبال جميع الحالات المشتبه إصابتها بفيروس كورونا الجديد "كوفيد 19"، من بين تلك المستشفيات 12  مستشفى عام وخاص، لاستقبال مرضى فيروس كورونا ، وتم تخصيص جناح  للاطقم الطبية.

 

وأكدت الدكتورة سوسن سلام ، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ ، أنه تم رفع عدد مستشفيات العزل بالمحافظة من 5 مستشفيات ومستشفى للحجر الصحي ،  لـ 12 مستشفى عام ومركزي، بالإضافة لدور بمستشفى العبور للتأمين الصحي ، وفي كل مستشفى تم تخصيص  جناح خاص بالأطقم الطبية .

 

وأضافت  سلام لـ "اليوم السابع" من أول يوم تلقي حالات الإصابة بفيروس كورونا، وخصصنا جناحا بالحجر الصحي ، وكان أول مصاب للدكتور محمد علي وتم عزله في الجناح المخصص للأطباء وتم تقديم خدمة له طيبة متميزة لهه، كما أصيب اثنتين من الممرضات وتم تقديم الخدمات الطبية لهم في الجانح المخصص للأطباء والحمد لله تم شفائهما ،مشيرة إلى أن جميع الأطقم الطبية تواصل عملها على أكمل وجه في مستشفيات العزل لعلاج المصابين، وتخفيف آلامهم وأوجاعهم.

 

وقالت سلام ، بعد القرارات الجديدة تم تعميم الفكرة في تخصيص جناح للأطباء بكل المستشفيات العامة والمركزية بمحافظة كفر الشيخ ،وتم تخصيص 12 مكانًا لعزل الأطقم الطبية بمستشفيات العزل ،وهي مستشفى العزل ببلطيم، ومستشفى العبور للتأمين الصحي، وفوه للتأمين الصحي، وكفر الشيخ العام، ودسوق العام، وسيدي سالم المركزي، والحامول المركزي، وقلين المركزي، وفوه المركزي، ومطوبس المركزي، وسيدي سالم المركزي، وصدر كفر الشيخ.

 

وأضافت سلام ، كما تم تخصيص المدينة الجامعية  بسخا بكفر الشيخ لنقل المصابين بفيروس كورونا وحالتهم مستقرى وعددهم 46 وتم شفاء 28 حالة ، مؤكدة أنه لدينا 278 حالة ايجابي ، وتم شفاء 83 حالة ،ومن ثبت سلبية نتائجهم  658 حالة ،كما تم متابعة  1259  من المخالطين وثبت سلبية نتائجهم ، وجاري متابعة 1007 حالة خلال 14 يوماً.

 

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