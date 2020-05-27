اليوم السابع
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وفيات كورونا فى بريطانيا تتجاوز 37 ألفا

الأربعاء، 27 مايو 2020 05:37 م
وفيات كورونا فى بريطانيا تتجاوز 37 ألفا بريطانيا
رويترز

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قال مسئولو الصحة فى المملكة المتحدة، اليوم الأربعاء، إن الوفيات الناجمة عن حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا  المستجد كوفيد 19، ارتفعت بواقع 412 وفاة لتصل إلى 37 ألفا و460.
 
وفى حالة إضافة الوفيات، الناجمة عن الحالات المشتبه بإصابتها بمرض فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 فإن الأعداد تتجاوز 47 ألف حالة.
 
وكان بوريس جونسون، رئيس وزراء بريطانيا، قد أكد فى وقت سابق ، تجاوز المملكة المتحدة مرحلة الذروة فى إصابات فيروس كورونا المستجد، مشددا على الاستمرار فى حالة تأهب، حيث غرد جونسون عبر حسابه الرسمى بموقع "تويتر"، قائلا: "لقد تجاوزنا الذروة، لكن لا يمكننا أن نشعر بالرضا"، وخاطب مواطنيه: "كونوا متيقظين، وابقوا على بعد مترين من الآخرين واغسل يديك بانتظام. ولابد من البقاء فى حالة تأهب".
 
وكان قد ناشد بوريس جونسون المواطنين، بإجراء اختبار كوفيد 19، حال شعورهم بأعراض الإصابة بفيروس كورونا، وقال جونسون فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر: إذ كان لديك أعراض فيروس كورونا، فيجب عليك أن تجرى الاختبار، فأنت مؤهل له".
 
وفى سياق آخر قالت صحيفة إندبندنت البريطانية إن معدلات شعبية بوريس جونسون، رئيس الحكومة البريطانية، قد تراجعت 20% فى أربعة أيام فى ظل فضيحة دومنيك كومينجز المستمرة، وفقا لاستطلاع جديد.
 
وأوضحت الصحيفة أن الرأى العام بشأن رئيس الوزراء وحكومته قد تحولا سريعا بعدما اعترف كومينجز بأنه قاد بالسيارة إلى دورهام شمال البلاد على الرغم من الإغلاق بسبب جائحة كورونا.
 

بريطانيا

كورونا

فيروس كورونا

المملكه المتحده

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