وزير الصحة الأردني: إصابتان جديدتان بفيروس كورونا إحداهما على الحدود

كتب سمير حسنى

أعلن وزير الصحة الأردني سعد جابر اليوم الأربعاء تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا إحداهما على الحدود، بالإضافة إلى 7 حالات شفاء ليصل إجمالي حالات الشفاء 486 حالة، والعدد التراكمي للاصابات 720 حالة، جاء ذلك نقلاً عن حساب "بترا" على تويتر منذ قليل.

وأعلن وزير الدولة لشئون الإعلام والاتصال فى الأردن، أمجد العضايلة، اليوم الأربعاء، حظر تجول شامل في البلاد يوم الجمعة المقبل، ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع تفشى وباء كورونا فى البلاد.

وأمس، قال المتحدث الإعلامي باسم لجنة الأوبئة في المملكة الأردنية، الدكتور نذير عبيدات، إن الوضع الوبائى فى كل دولة هو ما يحدد مستوى عودة القطاعات لأعمالها، معتبرا أن الدول العربية التى أعلنت عودة الحياة فيها لطبيعتها تتباين من حيث الخصوصية والظروف الوبائية.