وزير الصحة الأردني: إصابتان جديدتان بفيروس كورونا إحداهما على الحدود

أعلن وزير الصحة الأردني سعد جابر اليوم الأربعاء تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا إحداهما على الحدود، بالإضافة إلى 7 حالات شفاء ليصل إجمالي حالات الشفاء 486 حالة، والعدد التراكمي للاصابات 720 حالة، جاء ذلك نقلاً عن حساب "بترا" على تويتر منذ قليل.
وأعلن وزير الدولة لشئون الإعلام والاتصال فى الأردن، أمجد العضايلة، اليوم الأربعاء، حظر تجول شامل في البلاد يوم الجمعة المقبل، ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع تفشى وباء كورونا فى البلاد.
وأمس، قال المتحدث الإعلامي باسم لجنة الأوبئة في المملكة الأردنية، الدكتور نذير عبيدات، إن الوضع الوبائى فى كل دولة هو ما يحدد مستوى عودة القطاعات لأعمالها، معتبرا أن الدول العربية التى أعلنت عودة الحياة فيها لطبيعتها تتباين من حيث الخصوصية والظروف الوبائية.
وأضاف عبيدات في تصريح صحفى لوكالة الأنباء الاردنية (بترا)، إن الوضع الوبائي فى المملكة يسمح بفتح المزيد من القطاعات وعودة العمل فيها.
ورجح عبيدات ارتفاع عدد الاصابات بفيروس كورونا المستجد مع عودة العمل في القطاع العام والقطاعات الأخرى، مشيرا إلى قدرة الطواقم الطبية وفرق الاستقصاء الوبائى في المملكة على التعامل مع أي تطور للإصابات.
وبين أن اللجنة الوطنية للأوبئة لم توص حتى الآن بفتح المساجد ودور العبادة في المملكة، مؤكدا أن خصوصية الوضع الوبائي تختلف من دولة لأخرى وهي ما يحدد نسبة وطبيعة القطاعات التي يسمح بعودة العمل فيها.
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