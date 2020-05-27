اليوم السابع
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الأربعاء، 27 مايو 2020 11:07 م
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وزير الدفاع التونسى يبحث مع نظيرته الفرنسية الوضع فى ليبيا

الأربعاء، 27 مايو 2020 10:36 م
وزير الدفاع التونسى يبحث مع نظيرته الفرنسية الوضع فى ليبيا وزير الدفاع التونسى عماد الحزقى
أ.ش.أ

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بحث وزير الدفاع التونسى عماد الحزقى، خلال اتصال هاتفى مع وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بايلى، وجهات النظر حول الوضع الإقليمي الراهن، ولا سيما في ليبيا.

وذكرت وزارة الدفاع التونسية اليوم الأربعاء، أن وزير الدفاع التونسي أكد خلال المحادثات ثوابت السياسة التونسية القائمة على التمسّك بالشرعية الدولية ورفض كل أشكال التدخل الأجنبي في ليبيا، وعلى ضرورة إيجاد حلّ سياسي ليبي _ ليبي للصراع يحترم بالأساس إرادة الشعب الليبي ومصالحه.

وأضافت أنه تم خلال المحادثات بحث سبل تدعيم التعاون العسكري التونسي _ الفرنسي في مختلف المجالات، لا سيما تلك المتصلة بتدريب الضباط وتبادل الخبرات وتطوير التجهيزات العسكرية.


تونس

الدفاع التونسى

ليبيا

فرنسا

ازمه ليبيا

الدفاع الفرنسيه

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