وزير الخارجية الأمريكى: هونج كونج لم تعد تتمتع بالحكم الذاتى إزاء الصين

كتب سمير حسنى

قال وزير الخارجية الأمريكى، مايك بومبيو اليوم الأربعاء، إن هونج كونج لم تعد تتمتع بالحكم الذاتي إزاء الصين، جاء ذلك نقلا عن العربية. وفى غضون ذلك، أكدت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الأربعاء، أن قضية تشريع الأمن القومى لمنطقة هونج كونج الإدارية الخاصة شأن داخلى للصين، وليس لأى دولة أجنبية الحق فى التدخل فيها، مشددة على معارضة الصين بشدة لأى قوى خارجية تحاول التدخل فى شئون المنطقة.

جاء ذلك فى تصريح للمتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "تشاو لى جيان" اليوم، تعليقا على تصريح وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف بأن تشريع قانون لحماية الأمن القومى فى هونج كونج شأن داخلى صيني، وأن فرض الولايات المتحدة الضغوط على الصين بهذا الشأن مسألة "غير مسبوقة".

وقال جيان: "إن الصين تتفق تماما مع الموقف الإيجابى لوزير الخارجية الروسى وتقدره بشدة، وهو ما يعكس تماما المستوى العالى للعلاقات الصينية الروسية، تحت القيادة الاستراتيجية لرئيسى البلدين.

وأكد أن شراكة التنسيق الاستراتيجى الشاملة بين الصين وروسيا فى العصر الجديد حافظت على تنمية صحية ومستقرة، وخاصة فى القضايا التى تتعلق بمصالحهما الجوهرية، حيث يدعم بعضهما البعض بقوة دائما.