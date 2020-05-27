اليوم السابع
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وزير الخارجية الأدرنى يبحث مع مسئول أممي جهود منع ضم إسرائيل لأراض فلسطينية

الأربعاء، 27 مايو 2020 03:22 م
وزير الخارجية الأدرنى يبحث مع مسئول أممي جهود منع ضم إسرائيل لأراض فلسطينية وزير الخارجية وشئون المغتربين الأردني أيمن الصفدي
أ ش أ

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بحث وزير الخارجية وشئون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، والمنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف، الجهود الدولية المبذولة لمنع إسرائيل من تنفيذ قرارها بضم أراض فلسطينية، وإيجاد أفق لإطلاق مفاوضات مباشرة وفاعلة لحل الصراع على أساس حل الدولتين ووفق القانون الدولي.
وأكد الجانبان - حسبما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية /بترا/ -أن أي ضم إسرائيلي لأراض فلسطينية محتلة يمثل خرقاً للقانون الدولي وسيقوض كل الأسس التي قامت عليها العملية السلمية.
وحذر الصفدي من التبعات الكارثية لأي قرار بالضم على أمن واستقرار المنطقة، مشددا على أن حماية السلام العادل وحماية القانون الدولي تتطلبان أن يتحرك المجتمع الدولي فوراً للتصدي لقرار الضم.
وأطلع الصفدي، المبعوث الأممي على الجهود والاتصالات التي تقوم بها الأردن لبلورة موقف دولي واضح وفاعل في منع قرار الضم وإحياء جهد دولي حقيقي لتحقيق السلام الدائم على أساس حل الدولتين وفقا لقرارات الشرعية سبيلا وحيداً لحل الصراع. 
بدوره أطلع ملادينوف، الصفدي، على التحركات التي تقوم بها الأمم المتحدة لعقد اجتماع للرباعية الدولية لبحث ما يمكن اتخاذه من إجراءات لإنقاذ العملية السلمية.


الأردن

إسرائيل

الأمم المتحدة

الضفة الغربية

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