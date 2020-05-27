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وزير التموين: توريد 3.1 مليون طن قمح محلى حتى الآن

الأربعاء، 27 مايو 2020 12:44 م
وزير التموين: توريد 3.1 مليون طن قمح محلى حتى الآن قمح محلى ،ارشيفية
كتب مدحت وهبة

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أكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية أن إجمالى القمح المورد وصل إلى 3.1 مليون طن، وذلك منذ بدء موسم توريد القمح المحلى فى 15 أبريل 2020، لافتا إلى وجود 450 مركزا تم تخصيصهم لاستقبال الأقماح المحلية بجميع المحافظات، مؤكدا أن تلك المراكز تعمل بكامل طاقتها ولجانها الكاملة بعضو من التموين وعضو من الزراعة وعضو من هيئة الرقابة على الصادرات والواردات وعضو من هيئة سلامة الغذاء لاستلام القمح المورد من المزارعين والموردين بالأسعار المعلن عنها وحسب درجة النظافة.

وقال المصيلحى إن غرفة عمليات الوزارة منعقدة اعتباراً من ثالث أيام العيد بكامل هيئاتها لمتابعة عمليات التوريد فى مراكز التجميع ومديريات التموين بالمحافظات، وأشار إلى توافر كل مستحقات الموردين المالية والتى تصرف خلال 48 ساعة من التوريد.

يذكر أن الطاقة التخزينية للقمح قد زادت فى السنوات الأخيرة فى إطار استكمال المشروع القومى للصوامع لتصل الـ3.5 مليون طن من المتوقع بنهاية العام أن تصل إلى 4 ملايين طن.


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