وزير الأوقاف: المتدين الحقيقى مواطن صالح لا يخرب ولا يتآمر ولا يخون

كتب على عبد الرحمن

أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن المتدين الحقيقى لا يضر وطنه ولكنه ينتمى إليه ويدافع عن تابع ولا يتآمر ضده مع الخائنين قائلا:"المتدين الحقيقى مواطن صالح لا يخرب ولا يتآمر ولا يخون".

ولفت جمعة فى تصريحات له اليوم إلى أهمية الوعى لدى المواطنين قائلاً:"معركة الوعى معركة النفس الطويل والبقاء فيها للأنبه".

وكان الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أكد فى تصريحات سابقة، أن الحياد فى قضايا الوطن خيانة والمواجهة الشاملة للإرهاب مطلب دينى ووطنى، و أنه لا مجال للجبن أو المراوغة فى مواجهة الإرهاب، مضيفا:"ووقاحة الجماعات الإرهابية فاقت كل الحدود والتصورات فلا قيم ولا مبادئ ولا أخلاق، مما يؤكد عمالة وخيانة تلك الجماعات لدينها ووطنها وكل القيم الإنسانية النبيلة، ويتطلب الوقوف في وجهها بمنتهى الشجاعة والحسم حتى نخلّص البشرية كلها من شر هذه الجماعات الضالة العميلة الخائنة المستأجرة، الذى يُعد كشفها وتعريتها وكشف عناصرها المجرمة مطلبًا شرعيًا ووطنيًا"