اليوم السابع
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وزيرة النقل الإسرائيلية تهاجم وزير الدفاع: لا تستطيع حماية هاتفك فكيف بدولة كاملة

الأربعاء، 27 مايو 2020 06:07 م
وزيرة النقل الإسرائيلية تهاجم وزير الدفاع: لا تستطيع حماية هاتفك فكيف بدولة كاملة وزيرة النقل الإسرائيلية ميري ريجف
كتب- هاشم الفخراني

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شككت وزيرة النقل الإسرائيلية، ميري ريجف من حزب الليكود، فى قدرات وزير الدفاع الإسرائيلى بانى جانتس الذي يترأس حزب "أزرق- أبيض" في حماية إسرائيل، مؤكدة أن من لا يستطيع حماية هاتفه لا يستطيع حماية دولة.

وقالت الوزيرة في حوار مع صحيفة "يديعوت أحرونوت" نشرت مقتطفات منه على أن يتم نشر الحوار كاملاً غدا الخميس، إنه قبل عام اتهم "جانتس" اليمين باختراق هاتفه الشخصي وتسريب مكالمات هاتفية بين أعضاء كتلة حزب "باني جانتس"، متسائلة: هل يستطيع  حماية دولة؟!".

وتابعت ريجف أن جانتس ليس ناضجا كفاية لأن يصبح رئيساً للحكومة بعد عام ونصف العام ليكون بديلاً لنتنياهو، مضيفة أن الإيرانيين لديهم معلومات حساسة عن جانتس، معلومات تؤدي إلى ابتزازه.

وكان رئيس المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، اتهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وذلك خلال جلسة لكتلة حزبه "يش عاتيد" البرلمانية، بأنه يحاول جر إسرائيل إلى حرب أهلية ولذا يجب ألا يستمر فى منصبه.

ونقلت هيئة الإذاعة الإسرائيلية عن لابيد وصفه ما جرى أمس بمحاولة انقلاب قادها نتنياهو وهو يحاول استهداف الشرطة والنيابة العامة والمحكمة والإعلام، متهماً جميع العاملين بهذه الهيئات بأنهم يريدون القضاء على اليمين الإسرائيلي الذى يتزعمه الليكود.


نتنياهو

الليكود

إسرائيل

تل أبيب

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