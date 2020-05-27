اليوم السابع
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الأربعاء، 27 مايو 2020 06:36 م
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نقابة المعلمين تعلن وفاة خامس معلم بفيروس كورونا

الأربعاء، 27 مايو 2020 06:24 م
نقابة المعلمين تعلن وفاة خامس معلم بفيروس كورونا خلف الزناتي نقيب المعلمين
كتبت آية دعبس

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أعلنت نقابة المعلمين، وفاة خامس حالة بين المعلمين بفيروس كورونا المستجد، وهى علا جاب الله مصطفي منصور، معلمة الكيمياء بمدرسة فيشار الثانوية فى إحدى قرى مركز ومدينة المحلة الكبرى، بينما تقيم الفقيدة فى مدينة المحلة .

ونعى خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، فى بيان، معلمة الكيمياء متأثرة بفيروس كورونا المستجد، وأعرب نقيب المعلمين عن خالص تعازيه لأسرة المعلمة، داعيًا الله أن يتغمدها  بواسع رحمته ويغفر لها ويلهم أسرتها الصبر والسلوان .

وأكد الزناتى أنه يتم صرف إعانات فورية لأسرة شهداء كورونا من المعلمين، ووجه تعليمات فورية إلى زكى ناصف رئيس النقابة الفرعية بالمحلة، ومحمد سيف النصر رئيس اللجنة النقابية للمعلمين بمركز المحلة للتواصل مع أسرة الفقيدة لتقديم العزاء وتلبية أى احتياجات لهم وصرف الإعانة فورا.

أعلنت نقابة المعلمين وفاة أربع معلمين بفيروس كورونا المستجد هم: وليم ملاك، مدرس الرياضيات بمدرسة عبد المنعم واصل الإعدادية بنات بحلوان فى القاهرة، عبد اللطيف سعيد إمام مدرس بمدرسة الشهيد على نجم بإدارة المطرية، وحسنى سيد حسن المدرس بمدرسة السلام الابتدائية ببولاق الدكرور، ومحمد أمين المدرس بمدرسة الجيزة الكهربائية الفنية، متأثرين بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد، وتقدمت بخالص العزاء لأسرة المعلمين داعيا المولى عز وجل أن يغفر لهما ويرحمهما ويلهم أسرتهما الصبر والسلوان، كما أعلنت أنه سيتم صرف إعانة فورية لأسر المدرسين من نقابتهم.

كما تقدم نقيب المعلمين بخالص العزاء لأسرة إيمان الحسينى محمد معلمة بمدرسة الشهيد على نجم بإدارة المطرية التى توفيت نتيجة ارتفاع شديد فى ضغط الدم، وليس بسبب كورونا كما يروج البعض.

 


نقابة المعلمين

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