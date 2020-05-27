نقابة الأطباء تنعى وفاة استشارى بالجهاز الهضمى فى أسوان إثر إصابته بكورونا

نعت نقابة أطباء مصر، بمزيد من الحزن والأسى، الدكتور إسحاق عوض عطية استشارى الجهاز الهضمى والمناظير بأسوان، والذى توفى فى المستشفى الجامعى بأسوان إثر إصابته بڤيروس كوفيد19، داعية للفقيد بالرحمة ولأهله الصبر والسلوان، يذكر أن الدكتور إسحاق هو الشهيد رقم 23 من الأطباء إثر الإصاابة بكورونا.

كما مجلس نقابة أطباء القاهرة، الشهيد الدكتور اسحاق عوض عطيةـ استشارى الجهاز الهضمى والمناظير بأسوان، قائلة: نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته ويُسكنه مع الأبرار والشهداء، وخالص العزاء لأسرته ولكل مُحبيه واصدقائه، والمجد لكل شهداء الوطن.

وكان قد أكد الدكتور إبراهيم الزيات عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، أن الفريق الطبى البطل الحقيقى فى معركة وباء فيروس كورونا المستجد مازال يدفع الثمن، مشيرا إلى أن عدد شهداء الأطباء إثر الإصابة بفيروس كورونا بلغ 22 طبيبا، وذلك بعد وفاة الدكتور صالح الشيمى، أستاذ الجلدية طب عين شمس، والدكتورة مشيرة محفوظ استشارى الأشعة بمستشفى صدر المحلة.

يأتى ذلك بعدما نعت النقابة العامة للأطباء، بمزيد من الحزن والأسى الدكتور محمد عبد الباسط الجابرى، أخصائى الحميات بمستشفى حميات إمبابة، والدكتور أحمد الننى طبيب النساء والتوليد ويعمل بتأمين صحى بنها، والدكتور وليد يحيى عبد الحليم طبيب مقيم نساء بمستشفى المنيرة، إثر إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالى عدد شهداء الأطباء جراء الإصابة بالفيروس 20 شهيدا، وأكثر من 350 إصابة.

وقالت النقابة العامة للأطباء، أن مواجهة جائحة وباء الكورونا واجب مهنى ووطنى يقوم به الأطباء وجميع أعضاء الطواقم الطبية بكل جدية وإخلاص، وهم مستمرون فى أداء واجبهم دفاعا عن سلامة الوطن المواطنين.