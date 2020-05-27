اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 27 مايو 2020 06:35 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

نقابة الأطباء تنعى وفاة استشارى بالجهاز الهضمى فى أسوان إثر إصابته بكورونا

الأربعاء، 27 مايو 2020 05:42 م
نقابة الأطباء تنعى وفاة استشارى بالجهاز الهضمى فى أسوان إثر إصابته بكورونا نقابة أطباء الأسنان
كتبت آية دعبس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نعت نقابة أطباء مصر، بمزيد من الحزن والأسى، الدكتور إسحاق عوض عطية استشارى الجهاز الهضمى والمناظير بأسوان، والذى توفى فى المستشفى الجامعى بأسوان إثر إصابته بڤيروس كوفيد19، داعية للفقيد بالرحمة ولأهله الصبر والسلوان، يذكر أن الدكتور إسحاق هو الشهيد رقم 23 من الأطباء إثر الإصاابة بكورونا.

 

كما مجلس نقابة أطباء القاهرة، الشهيد الدكتور اسحاق عوض عطيةـ استشارى الجهاز الهضمى والمناظير بأسوان، قائلة: نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته ويُسكنه مع الأبرار والشهداء، وخالص العزاء لأسرته ولكل مُحبيه واصدقائه، والمجد لكل شهداء الوطن.

 

وكان قد أكد الدكتور إبراهيم الزيات عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، أن الفريق الطبى البطل الحقيقى فى معركة وباء فيروس كورونا المستجد مازال يدفع الثمن، مشيرا إلى أن عدد شهداء الأطباء إثر الإصابة بفيروس كورونا بلغ 22 طبيبا، وذلك بعد وفاة الدكتور صالح الشيمى، أستاذ الجلدية طب عين شمس، والدكتورة مشيرة محفوظ استشارى الأشعة بمستشفى صدر المحلة.

 

يأتى ذلك بعدما نعت النقابة العامة للأطباء، بمزيد من الحزن والأسى الدكتور محمد عبد الباسط الجابرى، أخصائى الحميات بمستشفى حميات إمبابة، والدكتور أحمد الننى طبيب النساء والتوليد ويعمل بتأمين صحى بنها، والدكتور وليد يحيى عبد الحليم طبيب مقيم نساء بمستشفى المنيرة، إثر إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالى عدد شهداء الأطباء جراء الإصابة بالفيروس 20 شهيدا، وأكثر من 350 إصابة.

 

وقالت النقابة العامة للأطباء، أن مواجهة جائحة وباء الكورونا واجب مهنى ووطنى يقوم به الأطباء وجميع أعضاء الطواقم الطبية بكل جدية وإخلاص، وهم مستمرون فى أداء واجبهم دفاعا عن سلامة الوطن المواطنين.


نقابة الاطباء

اصابات الاطباء بكورونا

وفيات الاطباء بكورونا

شهداء الاطباء بكورونا

اخبار مصر

اخبار مصر اليوم

اخبار عاجلة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 27-5-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 27-5-2020

اعتبارا من السبت.. حظر التجوال من الثامنة مساءً وغلق المحال فى الخامسة

اعتبارا من السبت.. حظر التجوال من الثامنة مساءً وغلق المحال فى الخامسة

السيسى يتفقد الأعمال الإنشائية لتطوير عدد من الطرق والمحاور بشرق القاهرة

السيسى يتفقد الأعمال الإنشائية لتطوير عدد من الطرق والمحاور بشرق القاهرة

بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ64 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ64 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

تأكيدًا لليوم السابع.. موقع مغربي يكشف اهتمام الشباب السعودى بضم أزارو

تأكيدًا لليوم السابع.. موقع مغربي يكشف اهتمام الشباب السعودى بضم أزارو

فيديو.. الزمالك يزيل شعار كاف من لافتات نادى القرن الحقيقى

فيديو.. الزمالك يزيل شعار كاف من لافتات نادى القرن الحقيقى

فيديو.. استمرار وضع حواجز مرورية بكورنيش التحرير فى إجازة العيد

فيديو.. استمرار وضع حواجز مرورية بكورنيش التحرير فى إجازة العيد

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن تطورات الصفقة الأجنبية فى الأهلي

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن تطورات الصفقة الأجنبية فى الأهلي

الصحة تكشف طريقة العزل المنزلى للأطفال المصابين بكورونا.. اعرف التفاصيل

الصحة تكشف طريقة العزل المنزلى للأطفال المصابين بكورونا.. اعرف التفاصيل

11 مكتب بريد تعمل كمكاتب توثيق شهر عقارى اعتبارا من الاثنين

11 مكتب بريد تعمل كمكاتب توثيق شهر عقارى اعتبارا من الاثنين

خطة صرف معاشات شهر يونيو.. اعرف دورك "إنفوجراف"

خطة صرف معاشات شهر يونيو.. اعرف دورك "إنفوجراف"

محمد عبده مازحا: الحجر الصحى جعلنى اكتشف أبنائى 10 وليسوا 9 وكل يوم أعدهم

محمد عبده مازحا: الحجر الصحى جعلنى اكتشف أبنائى 10 وليسوا 9 وكل يوم أعدهم

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة