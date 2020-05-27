نشوب حريق بمصنع كرتون بطريق بلبيس - العاشر بالشرقية

الشرقية- فتحية الديب

نشب منذ قليل، حريق هائل بمصنع كرتون بطريق " بلبيس – العاشر" بمحافظة الشرقية، وتم إخطار الحماية المدنية التي توجهت علي الفور، كما هرعت سيارات الإسعاف لمكان الحريق.

تلقي اللواء عاطف مهران، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الشرقية، إخطاراً من العميد عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من شرطة النجدة بنشوب حريق بمصنع كرتون بطريق "بلبيس- العاشر" ملك أحد رجال الأعمال.

وفي سياق متصل، لقي أربعة أشخاص من أسرة واحدة بمحافظة الشرقية، مساء أمس،مصرعهم فيما أصيب ثلاثة أخرون بكدمات وسحجات وكسور وتم نقل الجثامين والمصابون الي مستشفي ههيا العام، وتم إخطار نيابة ههيا التي صرحت بالدفن، البداية بتتلقي اللواء عاطف مهران،مساعد وزير الداخلية،مدير أمن الشرقية،إخطار من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية ،يفيد بلاغا بوقوع حادث تصادم طريق" ههيا _الزقازيق" امام قرية صبيح.

وتبين من التحريات الأولية وقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي بالطريق،وأسفر الحادث عن مصرع أربعة من أسرة واحدة من قرية الطيبة مركز الزقازيق،وهم زوجين وزوج نجلتهم وحفيدهم،فيما أصيب 3 آخرون بكدمات وكسور ،وتم نقل الجثامين والمصابون إلي مستشفي ههيا العام،وبالعرض علي النيابة العامة،صرحت بالدفن وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة،فيما شيع منذ قليل أهالي قرية الطيبة مركز الزقازيق الجثامين في جنازة شارك فيها العديد من ابناء القرية،وخيم الحزن الشديد علي الأهالي.