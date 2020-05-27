اليوم السابع
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الأربعاء، 27 مايو 2020 05:52 م
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نائب محافظ قنا يتفقد مجمع المواقف لمتابعة تنفيذ قرارات الحظر

الأربعاء، 27 مايو 2020 04:55 م
نائب محافظ قنا يتفقد مجمع المواقف لمتابعة تنفيذ قرارات الحظر جولة نائب محافظ قنا بمجمع المواقف
قنا - وائل محمد

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أجرى نائب محافظ قنا ، جولة تفقدية بمجمع المواقف بمدينة قنا ، لمتابعة تنفيذ قرارات السيد رئيس مجلس الوزراء بحظر حركة جميع وسائل النقل الجماعى خلال فترة أجازة عيد الفطر المبارك ، على مدار اليوم.

 
وشملت جولة نائب المحافظ تفقد "موقف نجع حمادى - موقف دشنا - موقف البحر الأحمر - موقف الاتوبيس" والتى تضم حركة سيارات النقل الجماعى من مدينة قنا للمراكز والمدن والقرى والمحافظات المجاورة ، مشددا على ضرورة الالتزام بتنفيذ تعليمات مجلس الوزراء خلال فترة عيد الفطر المبارك لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

 
كما تابع أعمال النظافة وأعمال تجهيز منافذ بيع الكمامات داخل مجمعات المواقف ، وذلك فى إطار التيسير على المواطنين فى الحصول على الكمامات الوقائية وبأسعار مخفضة من خلال المنافذ الثابتة بالمجمع ، وذلك استعدادا لاستقبال حركة المواطنين بدءاً من يوم السبت المقبل وتنفيذا للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد .

من ناحية أخرى وحرصا على صحة وسلامة المواطنين ، من أهل قنا وجه محافظ قنا بضرورة الإبتعاد عن التجمعات واماكن الإزدحام.
 
وأكد محافظ قنا على ضرورة توحيد كافة الجهود فى النطاق الطبى ووضع كافة التدابير الاحترازية والخطط الوقائية المتبعة مع ضرورة الالتزام بتطبيق التعليمات الصادرة من وزارة الصحة والسكان لمواجهه أى حالات اشتباه وعزلها لحين التأكد من إصابتها من عدمه .
 
ووجه كذلك بعدم شرب المياه من المُبردات الموجودة بالشوارع وعدم شرب الشيشة فى المقاهى كإجراءات إحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد. 
كما شدد على منع عرض اللحوم مكشوفة بمحلات الجزارة وحظر عرض السلع الغذائية أمام المحلات التجارية بالشارع.

 

 

جولة نائب محافظ قنا بمجمع المواقف (1)
جولة نائب محافظ قنا بمجمع المواقف 

 

جولة نائب محافظ قنا بمجمع المواقف (2)
جولة نائب محافظ قنا بمجمع المواقف

 

جولة نائب محافظ قنا بمجمع المواقف (3)
جولة نائب محافظ قنا بمجمع المواقف

 

جولة نائب محافظ قنا بمجمع المواقف (4)
جولة نائب محافظ قنا بمجمع المواقف 

 

جولة نائب محافظ قنا بمجمع المواقف (5)
جولة نائب محافظ قنا بمجمع المواقف 

 

 


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