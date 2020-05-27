اليوم السابع
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الأربعاء، 27 مايو 2020 11:07 م
خالد صلاح
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موريتانيا تسجل 24 إصابة جديدة بكورونا و3 وفيات

الأربعاء، 27 مايو 2020 10:47 م
موريتانيا تسجل 24 إصابة جديدة بكورونا و3 وفيات محاولات لمنع تفشى كورونا
أ.ش.أ

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أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، تسجيل اربع وعشرين إصابة بفيروس كورونا المستجد.

وقال الدكتور سيدي ولد الزحاف مدير عام الصحة العمومية مساء اليوم الأربعاء في تصريح صحفي إنه وبعد اجراء 260 فحصا تأكدت إصابة 24 شخصا، فيما توفي ثلاثة مصابين.

وأضاف أن إجمالي الإصابات المؤكدة في بلاده منذ أوائل ظهور للفيروس في مارس الماضي بلغ 292 مصابا تعافى منهم خمسة عشر وتوفي ستة عشر.

وطالبت موريتانيا بشطب ديون دول القارة الأفريقية لتتمكن من مواجهة فيروس "كورونا".

و قالت وزارة الخارجية الموريتانية في بيان لها، أمس، بمناسبة "يوم أفريقيا" :"إنه لا غنى عن شطب مديونية القارة الأفريقية لتكون في مستوى مجابهة الوباء وتبعاته الاجتماعية والاقتصادية".

وأشارت إلى عبء البؤر التقليدية للتوتر والصراع المسلح والمجاعة والتطرف العنيف والجريمة المنظمة، التي ظلت جميعها عوائق دون تحقيق الحلم التنموي المنشود لشعوب القارة .


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فيروس كورونا

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ديون افريقيا

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