مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 27/5/2020 بمحافظات مصر والعواصم العربية

يقدم "اليوم السابع" لقرائه مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء ، فى عدد من محافظات مصر والعواصم العربية، شاملة صلاة الفجر وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.
أولا: مواقيت الصلاة بعدد من محافظات مصر:
ونعرض فيما يلى لقرائنا مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء فى عدد من محافظات مصر، وهى القاهرة ، والإسكندرية،والإسماعيلية، وشرم الشيخ، وأسوان وذلك كما يلى :
مواقيت الصلاة فى القاهرة
موعد صلاه الفجر 3:13 ص
توقيت صلاة الظهر 11:52 ص
ميعاد صلاة العصر 3:28
موعد صلاة المغرب 6:49
ميعاد صلاة العشاء 8:19
مواعيد الصلاة فى الإسكندرية
موعد صلاة الفجر 3:13 ص
توقيت صلاة الظهر 11:57
موعد صلاة العصر 3:36
توقيت صلاة المغرب 6:56 م
موعد صلاة العشاء 8:28 م
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
موعد صلاة الفجر 3:07
توقيت صلاة الظهر 11:48 م
موعد صلاة العصر 3:25 م
ميعاد صلاة المغرب 46: 6 م
توقيت صلاة العشاء 8:17 م
مواعيد الصلاة فى شرم الشيخ
موعد صلاة الفجر 3:09 ص
توقيت صلاة الظهر 11:40
موعد صلاة العصر 3:11
توقيت صلاة المغرب 6:33 م
موعد صلاة العشاء 7:59 م
مواقيت الصلاة فى أسوان
موعد صلاة الفجر 3:24 ص
توقيت صلاة الظهر 11:46 ص
موعد صلاة العصر 3:10 م
توقيت صلاة المغرب 6:34 م
موعد صلاة العشاء 7:56
ثانيا: مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية:
ونعرض فيما يلى مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية فى مقدمتها مواقيت الصلاة بمدن المملكة العربية السعودية فى مكة والمدينة والرياض، ومواقيت الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان ، والعاصمة الإماراتية بأبوظبى، والعاصمة المغربية الرباط، والعاصمة الكويتية الكويت، وذلك كما يلى :
مكة
موعد صلاة الفجر 4:08 ص
توقيت صلاة الظهر 12:18 م
موعد صلاة العصر 3:32 م
موعد صلاة المغرب 7:00 م
ميعاد صلاة العشاء 8:18 م
المدينة المنورة
موعد صلاة الفجر 3:58 ص
توقيت صلاة الظهر 12:18 م
موعد صلاة العصر 3:41 م
موعد صلاة المغرب 7:07 م
توقيت صلاة العشاء 8:27 م
الرياض
موعد صلاة الفجر 3:30 ص
توقيت صلاة الظهر 11:50 ص
موعد صلاة العصر 3:13 م
ميعاد صلاة المغرب 6:40 م
موعد صلاة العشاء 7:59 م
مواعيد الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان
موعد صلاة الفجر 3:00
توقيت صلاة الظهر 11:37 م
ميعاد صلاة العصر 3:12 م
موعد صلاة المغرب 6:34
موعد صلاة العشاء 8:02 م
مواقيت الصلاة بالعاصمة الإماراتية أبو ظبى
موعد صلاة الفجر 4:00 ص
توقيت صلاة الظهر 12:19 م
موعد صلاة العصر 3:42 م
توقيت صلاة المغرب 7:05 م
موعد صلاة العشاء 8:28 م
مواعيد الصلاة بالعاصمة المغربية الرباط
موعد صلاة الفجر 3:28 ص
توقيت صلاة الظهر 12:24 م
موعد صلاة العصر 4:09 م
توقيت صلاة المغرب 7:31 م
موعد صلاة العشاء 9:07
مواقيت الصلاة بالكويت
توقيت صلاة الفجر 3:08 ص
موعد صلاة الظهر 11:45 ص
ميعاد صلاة العصر 3:20 م
توقيت صلاة المغرب 6:40 م
مواقيت صلاة العشاء 8:10 م
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