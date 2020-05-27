مقتل 40 شخصا فى مذبحة بشمال شرق الكونجو

رويترز

قالت منظمة حقوقية، اليوم الأربعاء، إن مسلحين يشتبه بأنهم قتلوا 40 شخصا على الأقل فى شمال شرق الكونجو، فى أحدث موجة من الهجمات التى تستهدف مدنيين فى الأحراش الجبلية بالقرب من الحدود مع أوغندا.

وقال عمر كافوتا من منظمة "سيبادو" الحقوقية، إن مقاتلين من مجموعة تحالف القوات الديموقراطية التى طٌردت من أوغندا فى أواخر التسعينيات، هاجمت قرية سامبوكو على بعد حوالى 100 كيلومتر جنوب غربى مدينة بونيا فى ساعة مبكرة من صباح يوم الثلاثاء.

وأضاف كافوتا، أنهم قتلوا أكثر من 40 شخصا بالمناجل وسرقوا الطعام والمقتنيات الثمينة، بعد يوم واحد من مقتل ما لا يقل عن 17 شخصا فى قرية ماكوتانو المجاورة.

وقتل أكثر من 400 فى هجمات نٌسبت إلى تحالف القوى الديموقراطية، منذ بدأ الجيش هجوما لطرد المجموعة من قواعدها العام الماضي، بحسب جماعة "كيفو سكيورتى تراكر" التى ترصد الاضطرابات فى المنطقة.

وقالت الجماعة، إن المنطقة شهدت زيادة فى الهجمات الدموية فى الأسابيع الثلاثة الماضية بعد شهرين من الهدوء النسبي.