مقتل مجنديين بهجوم إرهابى من داعش على مركز عسكرى فى الكاميرون

هند المغربي

لقى مجندين مصرعهما فى هجوم إرهابى استهدف مركزًا عسكريًا فى شمال الكاميرون غرب افريقيا وأعلن تنظيم داعش الإرهابى تبنيه للهجوم، فيما أصيب سبعة جنود آخرين بجروح فى انفجار لغم فى المنطقة نفسها، وفقا لوسائل اعلام محلية نقلا عن مصادر عسكرية بالكاميرون

وقال مصدر عسكرى فى الجيش الكاميرونى، إن مسلّحين أتوا من نيجيريا هاجموا ليلا موقعًا عسكريًا فى سويرام، البلدة القريبة من الحدود مما اسفر عن مقتل مجندين فيما قتل خمسة عناصر من تنظيم داعش فى غرب أفريقيا .

فيما أصيب سبعة جنود بجروح فى المدينة نفسها من جرّاء انفجار لغم لدى مرور آليتهم العسكرية، مشيرًا إلى أنّه لم يتّضح على الفور ما إذا كانت جماعة بوكوحرام هى التى زرعت اللغم أم تنظيم داعش فى غرب أفريقيا.

يذكر أن أقصى شمال الكاميرون، المنطقة الواقعة بين نيجيريا وتشاد، تشهد هجمات متكررة تشنّها جماعة بوكو حرام الجهادية النيجيرية وتنظيم داعش فى غرب أفريقيا وتستهدف هذه الهجمات فى غالب الأحيان قوات الأمن والجيش إضافة إلى المدنيين فى الدول الثلاث.