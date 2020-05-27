مغادرة 298 عائدا من السعودية بعد قضاء أسبوع فى الحجر الصحى بمرسى علم

البحر الأحمر - عماد عرفة

غادر 298 شخضا من العائدين من الأراضى السعودية ، إلى مطار مرسى علم الدولي ، الحجر الصحى بأحد فنادق مرسى علم ، بعد قضاء أسبوع ، عقب تقليص فترة الحجر من 14 يوما إلى أسبوع تنفيذا لتعليمات وزارة الصحة.

من جانبه ، قال الدكتور تامر مرعي ، وكيل وزارة الصحة والسكان بالبحر الأحمر ، إن فريقا طبيا من الطب الوقائى أجرى سحب عينة للعائدين من الخارج قبل مغادرتهم للفندق المقرر للحجر الصحى لهم ، وتبين سلبية النتائج .

وأضاف وكيل وزارة الصحة لـ " اليوم السابع "، أن جميع العائدين من الخارج الذين قضوا فترة أسبوع داخل الحجر غادروا للقاهرة من مطار مرسى علم عقب إجراء الكشف الطبى عليهم، والتأكد من سلبية عينتهم.

وتابع : أن العائدين من السعودية الذين غادرو الحجر الصحى اليوم وصلوا لمرسى علم صباح الاربعاء الماضى على متن رحلة طيران قادمة من مطار جدة السعودى ، حيث قضوا أسبوعا فى الحجر الصحى بأحد فنادق مرسى علم.

من جانبه، كشف مصدر بمطار مرسى علم الدولي، أن الذين انتهت فترة الحجر الصحى لهم بفنادق الحجر الصحى بمرسى علم، يتم نقلهم على متن احدى الرحلات الداخلية من مطار مرسى علم لمطار القاهرة الدولي، والتى تصل المطار بعالقين من الخارج حيث يتم حجر العائدين من الخارج ومغادرة الذى انتهت فترة الحجر الصحى لهم .

كان استقبل مطار مرسى علم الدولى، مساء الاربعاء الماضي، رحلة طيران استثنائية، قادمة من مطار جدة السعودي، تقل على متنها 298 عالقا مصريا بالسعودية، وذلك ضمن الرحلات الاستثنائية التى تقوم بها الشركة الوطنية مصر للطيران لإعادة العالقين بالخارج تنفيذًا لتعليمات الرئيس السيسي.

وصول العائدين من الخارج لمطار مرسى علم

وصول العائدين من الخارج لمطار مرسى علم

وصول العائدين من الخارج لمطار مرسى علم

وصول العائدين من الخارج لمطار مرسى علم

وصول العائدين من الخارج لمطار مرسى علم