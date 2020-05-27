"معامل الصحة": أماكن جديدة لتحليل كورونا لمن يريد الاطمئنان بتكلفة ألف جنيه

كتب محمد عبد العظيم

أكدت الدكتورة نانسي الجندي، رئيس الإدارية المركزية للمعامل بوزارة الصحة، أن الوزارة تدرس حاليا فتح أماكن تتبعها للحصول على مسحات الكشف عن فيروس كورونا، ومن ثم إرسالها إلى المعامل المركزية، موضحة أن هذه الأماكن سوف تكون لمن يريد الاطمئنان وللحالات المخالطة.

وأضافت خلال حوارها في برنامج "صباح الخير يا مصر" على القناة الأولى، أن هذه الأماكن في البداية سوف تكون في القاهرة، موضحة أنه تم الاتفاق على هذه الأماكن وسوف تعلن عنها وزارة الصحة قريبا.

وأوضحت الدكتورة نانسى الجندى، انه يوجد داخل كل محافظة معامل للكشف عن حالات فيروس كورونا، بالإضافة إلى مستشفيات أخرى ولم يعد الأمر قاصرا على مستشفيات الحميات والصدر فقط، حيث تم إضافة 320 مستشفى من أجل المتابعة والكشف ضمن إجراءات الكشف عن الحالات.

وأشارت الدكتورة نانسى الجندى، إلى أن هذه الحالات لمن يريد الاطمئنان سوف تكون بألف جنيه كتكلفة فعالية في القاهرة، مشددة على أن من تظهر عليه الأعراض يمكنه الذهاب إلى المستشفيات والمعامل الخاصة في المحافظات والتحليل سوف يكون مجانى لهذه الحالات، أم تكلفة الألف جنيه لمن يريد الاطمئنان على نفسه.