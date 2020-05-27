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مطار القاهرة يستقبل رحلة استثنائية تقل 160 مصريا من العالقين با أبوظبى

الأربعاء، 27 مايو 2020 10:06 م
مطار القاهرة يستقبل رحلة استثنائية تقل 160 مصريا من العالقين با أبوظبى
كتب أحمد مصطفى

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وصلت مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم الأربعاء، رحلة طيران استثنائية سيرتها شركة أير كايرو التابعة لوزارة الطيران المدني لعودة العالقين بالإمارات، تقل حوالي 160 ‪ مصريا من العالقين منذ تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية ضمن خطة الدولة لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد .

 

صرحت  مصادر بمطار القاهرة ، بأن رحلة شركة اير كايرو SM2028 وصلت المطار قادمة من أبو ظبي بالإمارات وعلي متنها حوالي 160 مصريا كانوا عالقين هناك وتم إنهاء إجراءات وصولهم وقام أطباء الحجر الصحي تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي بإجراء اختبارات فيروس "كورونا" عليهم داخل صالة الوصول ، وتم نقل جميع الركاب القادمين فور عودتهم إلى مناطق العزل المخصصة لعزلهم لمدة 7 أيام  ، تنفيذا لقرار وزارة الصحة مع جميع الركاب المصريين العالقين بالخارج ، للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد .

 

كانت سلطة الطيران المدنى، أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضي ، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة .


مطار القاهرة

رحلة استثنائية

الإمارات

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