اليوم السابع
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مصرع 4 أشخاص من أسرة واحدة وإصابة 3 آخرين فى حادث تصادم بالشرقية

الأربعاء، 27 مايو 2020 04:01 ص
مصرع 4 أشخاص من أسرة واحدة وإصابة 3 آخرين فى حادث تصادم بالشرقية إسعاف - ارشيفية
الشرقية _فتحية الديب

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لقى أربعة أشخاص من أسرة واحدة بمحافظة الشرقية، مصرعهم فيما أصيب ثلاثة آخرين بكدمات وسحجات وكسور وتم نقل الجثامين والمصابون إلى مستشفي ههيا العام، وتم إخطار نيابة ههيا التي صرحت بالدفن.

تلقي اللواء عاطف مهران، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الشرقية، إخطاراً من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا بوقوع حادث تصادم طريق" ههيا _الزقازيق" أمام قرية صبيح.

وتبين من التحريات الأولية وقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي بالطريق، وأسفر الحادث عن مصرع 4 من أسرة واحدة من قرية الطيبة مركز الزقازيق، وهم زوجين وزوج نجلتهما وحفيدهما، فيما أصيب 3 آخرون بكدمات وكسور، وتم نقل الجثامين والمصابون إلى مستشفي ههيا العام، وبالعرض علي النيابة العامة، صرحت بالدفن وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

فيما شيع منذ قليل أهالي قرية الطيبة مركز الزقازيق الجثامين في جنازة شارك فيها العديد من ابناء القرية، وخيم الحزن الشديد علي الأهالي.

 

 


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الشرقية

ههيا مستشفي ههيا العام

حادث تصادم قرية الطيبة

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