مصرع شاب وإصابة والده فى مشاجرة مع ابن عمهم لخلافات مالية بقنا

تلقى اللواء شريف عبدالحميد، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة قوص، يفيد بمقتل أحمد محسب أحمد ، 24عاما، بعد إصابته بطعنتين بخنجر في الصدر، وإصابة والده محسب أحمد علي، 52 عاما، بقطع في عضلة الذراع الأيسر، بسبب مشاجرة مع ابن عمه لخلافات مالية بينهم بالنجع البحري في قرية الجمالية بقوص.



تم ايداع الجثة بمشرحة مستشفى قوص المركزي، تحت تصرف النيابة العامة ، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتتولى التحقيقات.



فى سياق أخر لقيت ربة منزل مصرعها وإصابة 8 آخرين بينهم أب وأطفاله الثلاثة، في حادث تصادم سيارة ملاكي مع سيارة نقل أموال، في قرية القناوية التابعة لمركز قنا، وتم الدفع ب 6 سيارات إسعاف.



تلقى اللواء شريف عبدالحميد مدير أمن قنا، إخطارًا، من مرفق الإسعاف يفيد بمصرع ربة منزل وإصابة 8 آخرين بينهم أطفال ومعظمهم من أسرة واحدة في حادث مروع على طريق قرية القناوية.



وجاءت أسماءهم كالاتي: مصرع أسماء أحمد محمد محمد، 45 عامًا، وإصابة شقيقها مصطفى أحمد محمد، 40 عامًا، ونجله الطفل أحمد مصطفى أحمد، 10 أعوام، وابنتيه رودي 6 أعوام، وسندس، 17 عامًا، وولاء فتحي علي، 45 عامًا، وعبدالله محمد جاد، 35 عامًا، وأيمن أحمد عبدالله، 40 عامًا، وفريد مطر احمد 35 عامًا، تم نقلهم جميعا إلى مستشفى قنا العام.



تم تحرير محضر بالحادثة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات.

