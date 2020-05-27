مسلحون يقتلون 17 شخصا على الأقل فى شمال شرق الكونغو

قال زعيم جمعية مدنية محلية ومنظمة مراقبة إن مسلحون قتلوا ما لا يقل عن 17 شخصا في غارة بساعة مبكرة على قرية فى شمال شرق الكونغو، في أحدث هجوم ضمن تزايد العنف في الآونة الأخيرة.

وقال جيلي جوتابو، وهو زعيم جمعية مدنية محلية في أرض إيرومو إنه في حوالي الخامسة صباحا بالتوقيت المحلي، هاجمت جماعة القوات الديمقراطية الحليفة، التي تزعم أنها مرتبطة ارتباطا فضفاضا بتنظيم داعش، قرية ماكوتانو في إقليم إيتورو التي تقع على بعد 100 كيلومتر جنوب غربي مدينة بونيا.

وقال "أطلقوا عدة أعيرة نارية في الهواء، وعندما كان السكان يفرون، أمسكوا ببعض الناس وقطَّعوهم بالمناجل".

وأكد مرصد كيفو سيكيورتي، وهو مبادرة بحثية تتبع الاضطرابات في المنطقة، الهجوم وقدر عدد القتلى بنحو 17 شخصا على الأقل، لكن جوباتو قال إن عددا أكبر بكثير من الناس قتلوا.

وأحجمت السلطات المحلية عن التعليق.