اليوم السابع
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مستشفى بنها الجامعى تطلق مبادرة لتوعية المواطنين ضد كورونا عن طريق نشر أرقام الأطباء

الأربعاء، 27 مايو 2020 01:39 ص
مستشفى بنها الجامعى تطلق مبادرة لتوعية المواطنين ضد كورونا عن طريق نشر أرقام الأطباء الدكتور مصطفى القاضى رئيس مجلس إدارة المستشفى الجامعى
القليوبية نيفين طه

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أطلقت مستشفيات بنها الجامعية مبادرة للتوعية والاستشارات الطبية تحت شعار "استشارات الطب عن بعد" لحماية المواطنين من خطر العدوى بفيروس كورونا يقوم خلالها الأطباء بالرد على استفسارات المواطنين على منصات التواصل الاجتماعى لحالات كورونا والاشتباه بها وكيفية العلاج والعزل المنزلى وطرق الوقاية.

وقال الدكتور مصطفى القاضى رئيس مجلس إدارة المستشفى الجامعى، إنه تم وضع أرقام تليفونات للأطباء للتواصل على صفحة المستشفى لاستقبال الأسئلة والاستشارات من المرضى والمواطنين على الواتس اب والرد عليهم وتوعيتهم بخطر العدوى وتشخيص العلاج اللازم وفقا للحالة وتقديم خدمة طبية مميزة فى كل التخصصات الطبية، عن طريق منصات التواصل منعا للمخالطة لعدم نقل فيروس كورونا.

وفى سياق آخر قال الدكتور مصطفى القاضى رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية ببنها وعميد كلية الطب بجامعة بنها، إنه جارى الانتهاء من إنشاء وتجهيز 10 غرف عمليات بالمستشفى بجميع التخصصات وبأحدث التقنيات.

وأشار "القاضى" فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إلى أن تكلفة تلك الغرف الجديدة حوالى 60 مليون جنيه من دعم جامعة بنها لمستشفى بنها الجامعى.

وتابع رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية ببنها وعميد كلية الطب بجامعة بنها، أن إنشاء الغرف بجانب الغرف الموجودة حاليا بالمستشفى من أجل تقديم كافة اوجة الرعاية الصحية والطبية للمرضى بسهولة ويسر .

وفى سياق آخر اجتمع الدكتور مصطفى القاضى "عميد كلية طب بنها ورئيس مجلس ادارة المستشفيات الجامعية ببنها" بمسئولى إدارة مستشفيات بنها الجامعية ورؤساء الأقسام الأكلينيكية لمناقشة الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا .

وتم عمل تعقيم شامل لجميع أقسام المستشفى و العنايات المركزة بمادة H2O2 ذات معدل الأمان العالي، وذلك تمهيدًا لإستئناف العمل تدريجيًا بمستشفيات بنها الجامعية، كما تم التوجيه بإستئناف العمل بأقسام أستقبال النساء والأطفال.

ومن جهته أكد "القاضى" فى بيان له التزام الطاقم الطبى و احساسه بكامل المسئولية تجاه المجتمع، فى تلك الظروف العصيبة التى تمر بهاالبلاد.

وأضاف البيان أنه يتم توزيع جميع الأطقم الوقائية على جميع أعضاء الفريق الطبى (أطباء، تمريض، إداريين، فنيين، عمال، الأمن الإداري) مع تعقيم وتطهير الواقيات الطبية، طبقًا لآليات وقواعد مكافحة العدوى المنصوص عليها من منظمة الصحة العالمية لجميع أقسام ووحدات المستشفى بالكلور والماء، والتواصل مع المعامل المركزية لعمل فحص مسحات PCR لجميع أعضاء الفريق الطبى (أطباء، تمريص، إداريين، فنيين، عمال، الأمن الإداري) بواقع 20 مسحة يوميا


جامعه بنها

كورونا

وقايات شخصية

بنها الجامعى

اطباء بنها

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