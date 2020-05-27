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مستشفى العجوزة تسجيل سادس حالة ولادة لأم مصابة بفيروس كورونا

الأربعاء، 27 مايو 2020 12:03 ص
مستشفى العجوزة تسجيل سادس حالة ولادة لأم مصابة بفيروس كورونا وزارة الصحة والسكان
وليد عبد السلام

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شهدت مستشفى العجوزة للعزل الصحى التابع لامانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة تسجيل سادس حالة ولادة لأم مصابه بفيروس كورونا، وأكدت المستشفى أن الطفلة فى حالة مستقرة ونمو كامل وكذلك الأم فى حالة صحية مستقرة.
 
وكانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت عن خروج 127 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 5027 حالة حتى اليوم.
 
وأوضح بيان للوزارة أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 5606 حالات، من ضمنهم الـ 5027 متعافيًا.
 
وأضاف أنه تم تسجيل 789 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 14 حالة جديدة.
 
وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
 
وذكرأن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الثلاثاء، هو 18756 حالة من ضمنهم 5027 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و 797 حالة وفاة.
 
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.
 
 

 


الصحة

فيروس كورونا

العجوزة

حالة ولادة

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