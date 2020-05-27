مركز بروكسل الدولى ينظم مؤتمرا لمناقشة الأزمة الليبية ودعم تركيا للميليشيات

كتب: أحمد جمعة

ينظم مركز بروكسل الدولى مؤتمرا يناقش فيه تطورات الأزمة الليبية، وأكد المركز فى بيان له أن المؤتمر سيحث عن تفعيل دور أوروبي فى منع الأوضاع من الاستمرار في التدهور والعمل على اعادة الاستقرار في ليبيا، لافتا إلى أن المؤتمر سيوجه انتقاد كبير لدور تركيا في خرق المعاهدات والاتفاقات الدولية بسبب دعم الميليشيات والتدخل العسكرى والاستخبارى المباشر فى ليبيا.

ومن المقرر أن يشارك متحدثون يمثلون المفوضية الأوروبية والبرلمان الأوروبى والأمم المتحدة وأهم المراكز البحثية والإنسانية أيضا بمشاركة وحضور المئات، بمشاركة عشرات البعثات الدبلوماسية ومراكز الأبحاث والصحفيين والقنوات التليفزيونية وبعض وزارات الخارجية لدول فاعلة فى الملف الليبى حيث الاهتمام الكبير من قبل هؤلاء لمتابعة اعمال المؤتمر.