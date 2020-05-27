اليوم السابع
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الأربعاء، 27 مايو 2020 01:52 م
خالد صلاح
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مركز المصالحة الروسى: عودة 78 لاجئا سوريا إلى بلدهم خلال الــ24 ساعة الماضية

الأربعاء، 27 مايو 2020 12:01 م
مركز المصالحة الروسى: عودة 78 لاجئا سوريا إلى بلدهم خلال الــ24 ساعة الماضية لاجئين - صورة أرشيفية
موسكو /أ.ش.أ/

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أعلن المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة ومراقبة حركة اللاجئين والنازحين السوريين أن 78 لاجئا (بينهم 23 امرأة و40 طفلا) عادوا خلال الــ 24 ساعة الماضية إلى سوريا من لبنان عن طريق معبري "جديدة يابوس" و "تلكلخ" الحدوديين .
 
وأضاف المركز الروسي في بيان اليوم الأربعاء أنه لم يتم تسجل عودة لاجئين سوريين من أراضي الأردن عن طريق معبر "نصيب" الحدود".
 
وأشار البيان إلى توزيع 440 حصة غذائية بوزن إجمالي 2.1 طن على المدنيين في قرية الحدادية في محافظة حلب، و250 حصة غذائية بوزن إجمالي 1.2 طن تم توزيعها على سكان قرية في محافظة دير الزور.

لبنان

سوريا

جديدة يابوس

لاجئين

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