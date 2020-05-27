محافظ كفر الشيخ : لم تقام لدينا أفراح وفى حالة اقامتها سيتم فضها

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أنه لم تقام بالمحافظة أية أفراح خلال أيام عيد الفطر المبارك، وهناك غرفة رئيسة وفرعية وتواصل دائم مع رؤساء القرى لرصد أي حالات عقد وتنظيم أفراح وفي حالة اخطارنا بأن هناك أفراح سيتم عقدها وتنظيمها، يتم اخطار أهل العروس والعريس بمنع إقامتها، حتى لايتم فضها .

وأكد محافظ كفر الشيخ فى تصريحات لـ" اليوم السابع"، أنه سيتم فض أي أفراح يتم كشفها، بالتعاون مع مديرية أمن كفر الشيخ، لأن الظروف الحالية لاتسمح بالتجمعات، حفاظاً على المواطنين.

وقال محافظ كفر الشيخ، إنه تم فض عدد من الأفراح خلال الشهر الماضي، وهناك تنسيق مستمر بين غرفة العمليات بالمحافظة وإدارة الأزمات ومديرية الأمن، للتواصل مع أصحاب الأفراح لعدم إقامتها، وهناك استجابة كبيرة من الأهالي، وهنا وعي منهم ، بخطورة إقامة الأفراح في ظل الظروف التي تمر بها البلاد، لمنع التجمعات ، للحد من انتشار فيروس كورونا.