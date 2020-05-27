محافظ كفرالشيخ: جهاز تنمية المشروعات مـول 114 ألف مشـروع صـغـيـر ومتنـاهى الصـغـر

كفر الشيخ- محمد سليمان

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن إجمالى قروض جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بكفر الشيخ بلغ 1.8 مليار جنيه، وذلك بتمويل 114 ألف مشـروع صـغـيـر ومتنـاهـى الصـغـر، ووفر 196 ألف فرصة عمل، ومنح بإجمالى تمويل 45 مليون جنيه لتنفيذ مشروعات البنية الأساسية كثيفة العمالة والتنمية المجتمعية والتدريب بالمحافظة، ووفر 271 ألف يومية عمل.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، لـ" اليوم السابع "، إننا نقدم كافة التسهيلات للشباب الحاصلين على قروض، فى ظل الظروف التى تمر بها مصر، لمحاربة فيروس كورونا، وتكمن الجهاز بكفر الشيخ من إتاحة معارض لتسويق منتجات العملاء فى 18 معرض داخل المحافظة بحضور 195 عارض، و51 معارض مركزية، اشترك فى 75 من العارضين، وأقام الجهاز 35 دورة تدريبية منهم 19 دورة عن نشر فكر العمل الحر مع مديرية الشباب والرياضة، تم تدريب855 متدرب، و13 دورة تدريبية ابدأ مشروعك، وتم تدريب 389 متدرب، وتنفيذ دورتين تدريبية ولد فكرة مشروعك بـ 65 متدرب، ودورة مهارات الاتصال لـ 20 متدرب.

وأشار محافظ كفر الشيخ، إلى أنه تم تمويل مشروعات الشباب بـ 629 مليون و329 ألف جنيه، لتوفير 13 ألف و 95 فرصة عمل وذلك كأهم انجازات برنامج المشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك"، بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية بالأضافة لأكثر من .

وتابع المحافظ، أن إجمالى المشروعات المقدمة بلغت 6672 مشروعا، حيث تم تمويل 5615 مشروعا بإجمالى بـ 629 مليونا و329 ألف جنيه، لتوفير 13 ألفا و95 فرصة عمل بمراكز ومدن المحافظة، بالإضافة إلى 202 مشروع تحت الدراسة، فى إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى بتمويل البنوك لبرنامج مشروعك لتشجيع الشباب على العمل والبدء بمشروعاتهم الخاصة أو تطوير المشروعات القائمة ومنح الرخص المؤقتة والتشجيع على إقامة المشروعات الجديدة فى مختلف مجالات الإنتاج.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أنه يتم تدريب المتقدمين لإقامة المشروعات على كيفية إدارتها طبقًا لأحدث نظم الإدارة، ودراسات السوق وجودة المنتج، ولاسيما أنه يتم منح التراخيص المؤقتة لمدة خمس سنوات للشباب أصحاب المشروعات الجديدة، بالإضافة إلى مساعدة البنوك لهم عن طريق عمل الدعاية اللازمة لبرنامج مشروعك وتسليط الضوء على أهم المزايا، بالمجان فى مختلف وسائل الإعلام على نفقة البنوك دون تحمل العميل أى أعباء مالية، وهناك فروع لبرنامج مشروعك فى جميع الوحدات المحلية لاستقبال طلبات الشباب لإقامة المشروعات.

كما ناقش اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، خطة عمل برنامج مشروعك ومعوقات التنفيذ والمقترحات بحلول تحقق نتائج مستدامة لتشجيع الشباب على إقامة المشروعات بهدف تعظيم الإنتاج وتوفير فرص العمل، وذلك مع ممثلى برنامج مشروعك بالمراكز والمدن، بالتعاون مع البنوك.

وقال محافظ كفر الشيخ، إن مستقبل الاقتصاد المصرى يعتمد على دعم وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى إطار مبادرة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بتمويل البنوك لبرنامج مشروعك لتشجيع الشباب على العمل ومنح الرخص المؤقتة والتشجيع على اقامة المشروعات الجديدة فى مختلف مجالات الانتاج.

وكلف محافظ كفر الشيخ بإيجاد موقع لإقامة معرض دائم بمدينة كفرالشيخ لبرنامج مشروعك للمساعدة فى تسويق منتجات الشباب، وعرضها للجمهور بأسعار مناسبة.