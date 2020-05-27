اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 27 مايو 2020 07:00 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ الوادى الجديد: تسجيل 3 حالات إيجابية بكورونا وحالة وفاة جديدة

الأربعاء، 27 مايو 2020 01:43 ص
محافظ الوادى الجديد: تسجيل 3 حالات إيجابية بكورونا وحالة وفاة جديدة اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد
الوادى الجديد- فريق المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، في بيان إعلامي، نشرته صفحة المحافظة عبر موقع فيس بوك، تسجيل 3 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا بواقع حالة في مركز الخارجة وأخري في مركز الداخلة وأخيرة في مركز بلاط، ليصبح إجمالي الإصابات بالفيروس 51 حالة بدون حساب حالات الوفاة، بينما سجلت المحافظة حالة وفاة جديدة لسيدة تبلغ من العمر 53 سنة، ليصبح إجمالي الوفيات بالفيروس 8 حالات.

وأضاف الزملوط، أن المحافظة شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في حالات التعافي والتي وصلت إلى 31 حالة، كما انتهت مدة العزل المنزلي لـ ه مواطنين من المخالطين للمصابين ومتابعتهم من خلال فرق الطب الوقائي.

وأوضح الزملوط، أن الحالات الإيجابية الجديدة التي جرى تسجيلها من المخالطين للمصابين، ولا توجد حالات لم يجري تحديد مصدر إصابتها.

وأهاب المحافظ، عبر البيان، بالمواطنين المخالطين لوافدين من خارج المحافظة(ضيف أو أحد أفراد الأسرة قادم من خارج المحافظة) الالتزام بالعزل المنزلي لمدة 14 يومًا لحين التأكد من سلامتهم، والاتصال على الأرقام ( ٢٩٣٦٤٦٧ - ٢٩٢٩٠٣٨) عند الشعور بأي أعراض.


اخبار مصريه

اخبار مصر

اخبار المحافظات

اخبار عاجله

اخبار مصر اليوم

اخبار اليوم

الوادى الجديد

الداخله

كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الحكم النهائى فى دعوى جنائية أحد حالات فصل الموظف من الخدمة

الحكم النهائى فى دعوى جنائية أحد حالات فصل الموظف من الخدمة

انتهاء اليوم الـ63 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الخامسة مساءً

انتهاء اليوم الـ63 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الخامسة مساءً

3 حالات تختص فيها محكمة الجنايات بالفصل فى الجنح.. تعرف عليها

3 حالات تختص فيها محكمة الجنايات بالفصل فى الجنح.. تعرف عليها

كيف حمت الحكومة السياحة فى أزمة كورونا من الغلق وحتى العودة.. اعرف التفاصيل

كيف حمت الحكومة السياحة فى أزمة كورونا من الغلق وحتى العودة.. اعرف التفاصيل

لطلاب جامعة القاهرة..الجدول الزمنى لتقديم البحوث بديل امتحانات التيرم الثانى

لطلاب جامعة القاهرة..الجدول الزمنى لتقديم البحوث بديل امتحانات التيرم الثانى

تعرف على الشروط المطلوبة لتراخيص البنوك وفقا لقانون البنك المركزى

تعرف على الشروط المطلوبة لتراخيص البنوك وفقا لقانون البنك المركزى

5 واجبات حددتها الشريعة الإسلامية للطبيب نحو مصاب فيروس كورونا.. تعرف عليها

5 واجبات حددتها الشريعة الإسلامية للطبيب نحو مصاب فيروس كورونا.. تعرف عليها

قروض ميسرة ومظلة تأمين.. أبرز أهداف مشروع قانون نقابة الفلاحين الجديد

قروض ميسرة ومظلة تأمين.. أبرز أهداف مشروع قانون نقابة الفلاحين الجديد

هل يجوز التصالح فى القضايا الخاصة بحقوق المستهلك؟

هل يجوز التصالح فى القضايا الخاصة بحقوق المستهلك؟

لجنة الفتوى توضح حكم صيام الست من شوال قبل قضاء ما مضى من رمضان

لجنة الفتوى توضح حكم صيام الست من شوال قبل قضاء ما مضى من رمضان

إلغاء احتفالات الأقباط بمولد السيدة العذراء بجبل الطير.. اعرف التفاصيل

إلغاء احتفالات الأقباط بمولد السيدة العذراء بجبل الطير.. اعرف التفاصيل

يونيو يشهد عودة تحليق الطيران.. شركات عالمية تبدأ استئناف رحلاتها خلال أيام

يونيو يشهد عودة تحليق الطيران.. شركات عالمية تبدأ استئناف رحلاتها خلال أيام

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة