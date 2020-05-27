محافظ الوادى الجديد: تسجيل 3 حالات إيجابية بكورونا وحالة وفاة جديدة

الوادى الجديد- فريق المحافظات

أعلن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، في بيان إعلامي، نشرته صفحة المحافظة عبر موقع فيس بوك، تسجيل 3 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا بواقع حالة في مركز الخارجة وأخري في مركز الداخلة وأخيرة في مركز بلاط، ليصبح إجمالي الإصابات بالفيروس 51 حالة بدون حساب حالات الوفاة، بينما سجلت المحافظة حالة وفاة جديدة لسيدة تبلغ من العمر 53 سنة، ليصبح إجمالي الوفيات بالفيروس 8 حالات.

وأضاف الزملوط، أن المحافظة شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في حالات التعافي والتي وصلت إلى 31 حالة، كما انتهت مدة العزل المنزلي لـ ه مواطنين من المخالطين للمصابين ومتابعتهم من خلال فرق الطب الوقائي.

وأوضح الزملوط، أن الحالات الإيجابية الجديدة التي جرى تسجيلها من المخالطين للمصابين، ولا توجد حالات لم يجري تحديد مصدر إصابتها.

وأهاب المحافظ، عبر البيان، بالمواطنين المخالطين لوافدين من خارج المحافظة(ضيف أو أحد أفراد الأسرة قادم من خارج المحافظة) الالتزام بالعزل المنزلي لمدة 14 يومًا لحين التأكد من سلامتهم، والاتصال على الأرقام ( ٢٩٣٦٤٦٧ - ٢٩٢٩٠٣٨) عند الشعور بأي أعراض.