اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 27 مايو 2020 05:48 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ الغربية: وقف إصدار تراخيص المبانى أو توسعتها أو تعديلها لمدة 6 أشهر

الأربعاء، 27 مايو 2020 05:04 م
محافظ الغربية: وقف إصدار تراخيص المبانى أو توسعتها أو تعديلها لمدة 6 أشهر الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية
الغربية - محمد طارق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قرر طارق رحمي، محافظ الغربية، وقف إصدار التراخيص الخاصة بإقامة أعمال البناء، أو توسعتها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها للمساكن الخاصة، مع إيقاف استكمال أعمال البناء للمبانى الجارى تنفيذها، لحين التأكد من توافر الاشتراطات البنائية والجراجات، بكافة مدن ومراكز المحافظة وذلك لمدة 6 أشهر.

وأكد محافظ الغربية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمتابعة اليومية لرصد أى محاولات للبناء المخالف على الأراضى الزراعية أو غيرها من الأراضى واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال المخالفين.

وفى سياق آخر ، تابع طارق رحمى محافظ الغربية، اليوم، تطبيق قرار حظر التجوال بشوارع وميادين مدينة زفتي، وقناطر دهتوره ، وكذلك الإغلاق التام لكافة الحدائق والمتنزهات، والساحات العامة.

وأكد محافظ الغربية على التزام المواطنين بالقرارات الاحترازية التى اتخذها مجلس الوزراء للوقاية من فيروس كورونا المستجد للحد من التجمعات حفاظا على صحتهم وسلامتهم .

وناشد المحافظ المواطنين بالتزام بالبقاء بالمنازل، للعبور من تلك الأزمة التى تتطلب تكاتف الجميع، مؤكدا على التنسيق الكامل بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ورجال الأمن وتواجدهم بالشوارع لتطبيق قرار حظر تحرك المواطنين بكل حزم وقوة .

وأضاف "رحمي" ، أن حملات النظافة ورفع القمامة مستمرة بكافة المراكز والمدن والاحياء لرفع مستوى النظافة العامة، بالإضافة إلى حملات التطهير والتعقيم.

وكان طارق رحمي، محافظ الغربية، امر رئيس مركز ومدينة زفتى بمجازاة رئيس الوحدة المحلية بنهطاى بخصم ثلاثه ايام من راتبه بسبب حرق القمامة بإحدى القرى التابعه للوحدة المحلية بنهطاى مما يعد تلوثا للبيئة.

جاء ذلك خلال جولته التفقدية اليوم بمدينة زفتى السنطة لمتابعة تنفيذ قرارات رئيس الوزراء بشأن تطبيق الاجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد .

وأشاد محافظ الغربية، بمستوى النظافة بمدينة السنطة، موجها الشكر لرئيس مركز ومدينة السنطة، مؤكدا على استغلال فترة أجازة عيد الفطر المبارك فى تنفيذ حملات النظافة ورفع المخلفات بجميع مراكز ومدن المحافظة، وكذلك القيام بحملات تعقيم وتطهير موسعة ضمن سلسلة الإجراءات الاحترازية التى تتخذها المحافظة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.


اخبار مصر اليوم

اخبار عاجلة

اخبار مصرية

اخبار الغربية

الغربية

محافظ الغربية

وقف تراخيص البناء

فيروس كورونا

اخبار محافظة الغربية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

محافظ الغربية: وقف إصدار تراخيص المبانى أو توسعتها أو تعديلها لمدة 6 أشهر

الأربعاء، 27 مايو 2020 04:36 م

سكرتير محافظة الغربية يتفقد أعمال النظافة بسمنود

الأربعاء، 27 مايو 2020 02:52 م

محافظ الغربية يتابع تطبيق قرار الحظر وغلق الحدائق والمتنزهات بزفتى

الثلاثاء، 26 مايو 2020 07:31 م

محافظ الغربية يشيد بوعى المواطنين ويؤكد على تكثيف حملات النظافة

الإثنين، 25 مايو 2020 09:51 م

صور.. محافظ الغربية يصادر ميكروباصات وتوك توك وتشميع محل لخرق الحظر بسمنود

الإثنين، 25 مايو 2020 03:15 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ64 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ64 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

تأكيدًا لليوم السابع.. موقع مغربي يكشف اهتمام الشباب السعودى بضم أزارو

تأكيدًا لليوم السابع.. موقع مغربي يكشف اهتمام الشباب السعودى بضم أزارو

فيديو.. الزمالك يزيل شعار كاف من لافتات نادى القرن الحقيقى

فيديو.. الزمالك يزيل شعار كاف من لافتات نادى القرن الحقيقى

فيديو.. استمرار وضع حواجز مرورية بكورنيش التحرير فى إجازة العيد

فيديو.. استمرار وضع حواجز مرورية بكورنيش التحرير فى إجازة العيد

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن تطورات الصفقة الأجنبية فى الأهلي

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن تطورات الصفقة الأجنبية فى الأهلي

الصحة تكشف طريقة العزل المنزلى للأطفال المصابين بكورونا.. اعرف التفاصيل

الصحة تكشف طريقة العزل المنزلى للأطفال المصابين بكورونا.. اعرف التفاصيل

11 مكتب بريد تعمل كمكاتب توثيق شهر عقارى اعتبارا من الاثنين

11 مكتب بريد تعمل كمكاتب توثيق شهر عقارى اعتبارا من الاثنين

خطة صرف معاشات شهر يونيو.. اعرف دورك "إنفوجراف"

خطة صرف معاشات شهر يونيو.. اعرف دورك "إنفوجراف"

محمد عبده مازحا: الحجر الصحى جعلنى اكتشف أبنائى 10 وليسوا 9 وكل يوم أعدهم

محمد عبده مازحا: الحجر الصحى جعلنى اكتشف أبنائى 10 وليسوا 9 وكل يوم أعدهم

ارتفاع متوسط عمر الإناث فى مصر إلى 75.1 سنة عام 2020

ارتفاع متوسط عمر الإناث فى مصر إلى 75.1 سنة عام 2020

"الصحة" تدرس تجهيز معامل جديدة لإجراء تحاليل PCR للكشف عن كورونا.. وتؤكد: أجرينا 202 ألف تحليل حتى الآن.. مكافحة العدوى: 37% من عدوى الفرق الطبية نتيجة الاختلاط فى الاستراحات.. وإجراءات احترازية بالمستشفيات

"الصحة" تدرس تجهيز معامل جديدة لإجراء تحاليل PCR للكشف عن كورونا.. وتؤكد: أجرينا 202 ألف تحليل حتى الآن.. مكافحة العدوى: 37% من عدوى الفرق الطبية نتيجة الاختلاط فى الاستراحات.. وإجراءات احترازية بالمستشفيات

البورصة تعلن العودة للعمل بالمواعيد الاعتيادية بداية من الأحد المقبل

البورصة تعلن العودة للعمل بالمواعيد الاعتيادية بداية من الأحد المقبل

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة