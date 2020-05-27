محافظ الغربية: وقف إصدار تراخيص المبانى أو توسعتها أو تعديلها لمدة 6 أشهر

الغربية - محمد طارق

قرر طارق رحمي، محافظ الغربية، وقف إصدار التراخيص الخاصة بإقامة أعمال البناء، أو توسعتها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها للمساكن الخاصة، مع إيقاف استكمال أعمال البناء للمبانى الجارى تنفيذها، لحين التأكد من توافر الاشتراطات البنائية والجراجات، بكافة مدن ومراكز المحافظة وذلك لمدة 6 أشهر.

وأكد محافظ الغربية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمتابعة اليومية لرصد أى محاولات للبناء المخالف على الأراضى الزراعية أو غيرها من الأراضى واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال المخالفين.

وفى سياق آخر ، تابع طارق رحمى محافظ الغربية، اليوم، تطبيق قرار حظر التجوال بشوارع وميادين مدينة زفتي، وقناطر دهتوره ، وكذلك الإغلاق التام لكافة الحدائق والمتنزهات، والساحات العامة.

وأكد محافظ الغربية على التزام المواطنين بالقرارات الاحترازية التى اتخذها مجلس الوزراء للوقاية من فيروس كورونا المستجد للحد من التجمعات حفاظا على صحتهم وسلامتهم .

وناشد المحافظ المواطنين بالتزام بالبقاء بالمنازل، للعبور من تلك الأزمة التى تتطلب تكاتف الجميع، مؤكدا على التنسيق الكامل بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ورجال الأمن وتواجدهم بالشوارع لتطبيق قرار حظر تحرك المواطنين بكل حزم وقوة .

وأضاف "رحمي" ، أن حملات النظافة ورفع القمامة مستمرة بكافة المراكز والمدن والاحياء لرفع مستوى النظافة العامة، بالإضافة إلى حملات التطهير والتعقيم.

وكان طارق رحمي، محافظ الغربية، امر رئيس مركز ومدينة زفتى بمجازاة رئيس الوحدة المحلية بنهطاى بخصم ثلاثه ايام من راتبه بسبب حرق القمامة بإحدى القرى التابعه للوحدة المحلية بنهطاى مما يعد تلوثا للبيئة.

جاء ذلك خلال جولته التفقدية اليوم بمدينة زفتى السنطة لمتابعة تنفيذ قرارات رئيس الوزراء بشأن تطبيق الاجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد .

وأشاد محافظ الغربية، بمستوى النظافة بمدينة السنطة، موجها الشكر لرئيس مركز ومدينة السنطة، مؤكدا على استغلال فترة أجازة عيد الفطر المبارك فى تنفيذ حملات النظافة ورفع المخلفات بجميع مراكز ومدن المحافظة، وكذلك القيام بحملات تعقيم وتطهير موسعة ضمن سلسلة الإجراءات الاحترازية التى تتخذها المحافظة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.